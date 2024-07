Il Liverpool brucia la Juve al fotofinish, accordo vicino e Giuntoli beffato

Gli inglesi pronti a bruciare la Juventus: Giuntoli non molla ma riceve un brutto colpo dal calciomercato

Il suo arrivo ha portato grande fiducia alla Continassa e non poteva essere diversamente. Thiago Motta, presentato ufficialmente come allenatore della Juventus, ha messo nero su bianco i suoi obiettivi stagionali con una chiarezza che ha reso contenti i tanti tifosi che lo hanno accolto.

Meglio di così non poteva cominciare, dimostrandosi subito all’altezza di un ambiente abituato a vincere come quello bianconero. Sul tema mercato invece lascia la palla al fido collega Cristiano Giuntoli, che tra acquisti e cessioni si sta dimostrando all’altezza del suo delicato compito.

Per quanto riguarda gli arrivi, si sta discutendo ancora del tema Todibo, sul fatto se sia indispensabile o meno il suo arrivo dopo l’acquisto di Juan Cabal (strappato alla concorrenza dell’Inter). E poi si continua a monitorare la situazione di Karim Adeyemi, talento del Borussia Dortmund dato per partente a fronte della cifra giusta e presente anche sulla lista del Liverpool.

Mercato, Liverpool sfida la Juventus per Adeyemi

Duellare sul mercato coi club di Premier League è sempre difficile, avendo dalla loro parte una potenza economica che supera di gran lungo quella della concorrenza. E se a questo si aggiunge un tecnico motivato a far bene, allora il discorso si complica ancora di più.

Se infatti la Juventus ripartirà agli ordini di Motta, farà lo stesso anche il Liverpool, con un tecnico differente ma abituato a una filosofia calcistica ben precisa come Arne Slot, ex Feyenoord e soprattutto Az Alkmaar (club con cui si è distinto particolarmente). Per prima cosa, anche l’allenatore olandese ha chiesto rinforzi per rendere indimenticabile la prossima stagione.

Come prossimo acquisto, l’olandese ha dato l’ok per tentare di superare i bianconeri nella corsa che porta a Karim Adeyemi, stella del Borussia Dortmund con cui si è messo in mostra la scorsa stagione sfiorando la vittoria della Champions League. Non un profilo estraneo ai Reds, essendo presente nella lista dei desideri del club da ben cinque anni. Da quando con il Salisburgo illuminava in lungo e in largo. A riferirlo è Team Talk.

La trattativa per arrivare ad Adeyemi subirà un’accelerata nel caso in cui la Juventus dovesse piazzare Federico Chiesa alla cifra che ritiene idonea; fino a quel momento, il Liverpool userà tutti i metodi necessari per imporsi sulla rivale. Conterà molto in questa trattativa la volontà dello stesso calciatore, ormai maturo per una top europea.