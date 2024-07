Accordo vicinissimo con la Juve, cessione a centrocampo: va in Francia

Entra nel vivo il mercato della Juventus. Ecco tutti i dettagli riguardo questo nuovo affare, in dirittura d’arrivo per i bianconeri

Durante la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, è intervenuto anche l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino. Nel corso del suo intervento, ha fatto il punto riguardo l’organigramma tecnico della Vecchia Signora, con gli uomini che affiancheranno Giuntoli in questa stagione e i protagonisti del settore giovanile bianconero. Intanto, la società ha messo a segno un altro colpo: svolta a centrocampo, dunque, con la cessione in Francia, ecco tutti i dettagli.

Novità anche per quanto riguarda la Juventus Women, con Stefano Braghin che è rimasto in bianconero ed è attualmente a capo del progetto tecnico della Vecchia Signora. Il dirigente, che sta lavorando per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, ha affidato la guida tecnica a Massimiliano Canzi. Intanto, ci sono delle novità sul fronte mercato con la società a lavoro per definire alcune cessioni. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: arriva l’annuncio ufficiale

Arrivata alla Juventus nell’estate 2023, la società ha appena comunicato la cessione a titolo definitivo al Montepellier. Una svolta che era già nell’aria ma che è stata resa nota poco fa, ecco tutti i dettagli su questo accordo.

Reduce da 17 presenze complessiva tra le fila della Juventus Women, arriva l’addio di Ella Palis che torna in Francia nella prima divisione di calcio femminile. La classe 1999, la prossima stagione, sarà protagonista tra le fila del Montpellier che ha chiuso l’accordo con i bianconeri per l’acquisto della giocatrice, che nell’ultimo anno ha disputato undici presenze in campionato, quattro in Coppa Italia e due in Champions League, realizzando anche due reti. La cessione di Palis segue quello di Maelle Garbino, che è passata al Paris Fc.

La Juventus, nel comunicato in cui ha ufficializzato l’addio di Palis e il trasferimento al Montpellier, ha ringraziato la giocatrice augurandole il meglio per il futuro.

Anche la centrocampista Ella Palis, attraverso il proprio account Instagram, ha salutato la Juventus Women con un messaggio social: “Si chiude, dopo un solo anno, la mia esperienza alla Juventus Women. L’avventura in bianconero mi ha portato tanto a livello umano e professionale. Annuncio, adesso, la mia partenza. Ringrazio tutto lo staff e le mie compagne di squadre, i tifosi, per il sostegno e la fiducia mostrata nel corso della stagione”.