Nicolussi Caviglia via in prestito con obbligo di riscatto, ci siamo: la nuova squadra

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista della Juventus è pronto all’addio, ecco quale sarà la sua prossima destinazione.

Futuro in Serie A per Nicolussi Caviglia, che questa volta è pronto a fare le valigie e salutare il club bianconero. Il giovane talento di proprietà dei bianconeri, che la scorsa stagione in alcune partite è stato chiamato in causa da Allegri, che gli ha affidato le chiavi del centrocampo nella finalissima di Coppa Italia contro l’Atalanta, è sempre più vicino all’addio: c’è una società che ha mostrato interesse nei confronti di Nicolussi Caviglia, che ha alle spalle diciotto mesi nella massima serie, prima in prestito alla Salernitana e poi lo scorso anno alla Juventus.

Valutazioni in corso da parte del giocatore che sta valutando il suo futuro, visto che alla Juventus è chiuso da una folta concorrenza. L’ambizione di Nicolussi Caviglia è quella di trovare un club che possa dargli spazio e maggiori opportunità rispetto ai bianconeri, che lo scorso anno l’hanno utilizzato con il contagocce. Ecco perché, nelle ultime ore, è andato in scena una nuova telefonata fra l’entourage del ragazzo e la Juventus, che ha aperto all’ipotesi della cessione di Nicolussi Caviglia in questa sessione estiva di calciomercato. Si attendono offerte congrue per il giocatore che, nel frattempo, ha ricevuto già una proposta da parte di una squadra di Serie A.

Addio Juve, Nicolussi Caviglia ancora in Serie A: ecco chi potrebbe prenderlo

Ci sono delle novità che riguardano il centrocampista della Juventus, chiuso in bianconero dalla folta concorrenza di Locatelli, Fagioli, Douglas Luiz, Thuram e Miretti. Ecco perché prende sempre più corpo l’ipotesi di una cessione di Nicolussi Caviglia che è entrato nel mirino del Venezia.

Come accaduto con Barrenechea e Soulé, Di Francesco potrebbe valorizzare ulteriormente il 24enne che ha delle buone qualità ed ha dimostrato di poter dire la sua anche ad alti livelli in Serie A. Può essere un rinforzo giusto per il club arancionverde, a lavoro per costruire la squadra migliore per raggiungere l’obiettivo salvezza.

L‘affare tra Venezia e Juve per Nicolussi Caviglia potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di un obbligo (e non diritto) di riscatto al verificarsi di determinate condizioni come, per esempio, la permanenza in Serie A dei lagunari. Da concordare le cifre di questo affare, con il centrocampista che ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2026 ed una valutazioni attorno ai 5-6 milioni di euro. Non resta che attendere, dunque, la fumata bianca su questo affare, con la società che valuterà nei prossimi giorni se affondare il colpo oppure no. Da parte della Juventus, massima disponibilità nel definire questa trattativa in uscita.