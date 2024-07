Scippo rossonero, un gioiello della Juventus via per 30 milioni

La Juventus getta le basi di una cessione. Rossoneri in pressing: vicino l’addio che porterà in cassa 30 milioni.

Non è affatto terminato il mercato in casa Juventus. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, ha infatti annunciato di voler prendere almeno un altro giocatore per ogni reparto. Un triplo acquisto che il manager conta di finanziare utilizzando i proventi delle cessioni dei giocatori ritenuti sacrificabili dal neo tecnico bianconero.

Tanti gli elementi dell’attuale gruppo in lista di sbarco. In primis Mattia De Sciglio, fuori dai piani dell’ex allenatore del Bologna. Il terzino, sceso in campo soltanto una volta nell’ultimo campionato a causa dei frequenti problemi fisici avuti, piace al Monza: la pista può diventare rovente da un momento all’altro. Segnato poi il destino di Daniele Rugani. Per il difensore, fino a qualche giorno fa, si parlava di un probabile trasferimento all’Ajax o in Arabia Saudita.

Ora, invece, in pole position risulta esserci il Bologna che, in queste ore, ha provveduto ad incontrare l’agente del 29enne in modo tale da verificare la fattibilità della trattativa. Il classe 1994, ritenuti dai felsinei un adeguato sostituto di Riccardo Calafiori (promesso sposo dell’Arsenal) ha aperto al trasferimento alla corte di Vincenzo Italiano. La Vecchia Signora, dal canto suo, punta ad incamerare dall’operazione almeno 4 milioni. Via anche Dean Huijsen, tornato alla base dopo l’esperienza vissuta in prestito alla Roma ed intenzionato a ripartire presto.

Juventus, il Bayer fa spesa a Torino: imminente la cessione da 30 milioni

Il centrale (passato dall’essere un intoccabile per José Mourinho al ruolo di comparsa sotto la gestione di Daniele De Rossi) piace in particolar modo al Bayer Leverkusen, piazzatosi in pole position dopo aver sorpassato il Paris Saint Germain ed il Borussia Dortmund. Il padre del giocatore, di recente, ha avuto modo di parlare direttamente con Xabi Alonso spiegando all’allenatore di gradire molto il trasferimento in maglia rossonera.

Le interlocuzioni tra le due società, di conseguenza, sono destinate a diventare incandescenti da un momento all’altro. Giuntoli, nel frattempo, ha esposto il prezzo in vetrina: Huijsen, in particolare, partirà soltanto in presenza di un’offerta da almeno 30 milioni. Cifra, questa, che andrà a finanziare l’acquisto di Jean-Clair Todibo richiesto a gran voce da Motta. Alla lista dei partenti, infine, va aggiunto Matias Soulé divenuto l’oggetto del desiderio del Leicester e della Roma (il West Ham si è defilato). I giallorossi hanno piazzato sul tavolo 26 milioni tra parte fissa e bonus, battendo così la proposta degli inglesi. Ora si attende la replica d Giuntoli.