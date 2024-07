Tutto fatto, la Juve vende ancora in attacco: ci sono le cifre

Le grandi manovre della Juve continuano in tema di calciomercato: nuova cessione in attacco per i bianconeri

La grande protagonista dell’estate del calciomercato, almeno fino a questo momento, è stata sicuramente la Juve. I bianconeri, dopo l’arrivo di Thiago Motta, hanno deciso di muoversi con forza rivoluzionando il centrocampo, acquistando il nuovo perno del gioco (Douglas Luiz) e promettendo almeno altri tre colpi oltre a quelli già conclusi, uno per reparto.

Non vale solo per gli uomini, ma anche la Juventus Women. Madama ha intenzione di dominare anche nel calcio femminile e per farlo ha deciso di concludere diversi colpi a effetto, in grado di far parlare di tutt’Europa, anche chi di solito non si interessa di quell’aspetto del club. Alisha Lehmann non è solo la fidanzata di Douglas Luiz, ma un colpo in grado di cambiare gli equilibri del campionato, forse anche a livello europeo.

Anche perché con lei è arrivata anche Amalie Vangsgaard, una punta in grado di portare fisicità ed esperienza in tutto il gruppo bianconero. Alla fine, la società ha confermato anche l’organigramma, giusto per dare ancora più stabilità, e si è concentrata anche su diverse operazioni minori, sia in entrata, sia in uscita. Oggi vi raccontiamo proprio una di queste.

Juventus Women, nuovo affare in uscita: fatta per la cessione di Nystrom

Se ne parlava ormai da settimane, ora manca solo l’ufficialità. Paulina Nystrom non sarà più una giocatrice della Juventus Women. Nata nel 2000 a Goteborg, in Svezia, ha indossato la maglia bianconera a partire da gennaio 2003. Nell’ultima Serie A femminile ha segnato un gol e messo a segno tre assist in 13 presenze.

A fine aprile 2023, inoltre, era diventata celebre per aver segnato un gol contro il Milan dopo 11 secondi, uno dei più veloci nella storia del massimo campionato italiano. Fu brava ad agguantare un pallone vagante in area di rigore e girarlo di testa direttamente alle spalle del portiere. Da allora, però, non ha proprio rispettato le attese e ora è pronta a separarsi dalla Vecchia Signora.

Nonostante sia ancora giovane, la Juve ha deciso di riequilibrare la rosa e non puntare più su di lui dopo gli ultimi acquisti effettuati. Come riporta ‘Juventusnews24’, Paulina Nystrom sarà ceduta dalla Juventus Women all’Hacken per 80 mila euro e ci sarebbe già l’accordo totale per il suo trasferimento a titolo definitivo.