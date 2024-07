31 milioni e futura rivendita: mossa choc della Juventus

Mossa choc della Juventus. La società bianconera, e Cristiano Giuntoli, sono sempre più protagonisti di questa sessione di mercato estiva.

Una località della Germania dal nome difficilmente pronunciabile, Herzogenaurach, sede storica del colosso Adidas, sponsor tecnico della Juventus, è pronto ad accogliere Thiago Motta ed i suoi ragazzi.

Una Juventus che, da un lato, pezzo dopo pezzo, sta ritrovando i suoi campioni e, dall’altro, lascia a Torino, o ancora in vacanza, i prospetti che sembrano non rientrare più nel nuovo progetto tecnico. Il mondo Adidas, ed il suo splendido centro, regaleranno una settimana di lavoro intenso basato sulla componente atletica, sulla tecnica, sulla tattica e, soprattutto, sulla testa dei giocatori. E’ l’aspetto sul quale Thiago Motta si dovrà spendere di più. Una Juventus che per troppo tempo si è abituata ad inseguire l’obiettivo minimo, deve riprendere a puntare l’obiettivo massimo. Thiago Motta sul campo e Cristiano Giuntoli tra telefonate, contatti, incontri e trattative. Il lavoro della nuova Juventus procede in simbiosi tra le sue due componenti più importanti. Il mercato è sempre lì, pronto a dare risposte, in entrata ed in uscita. In questi giorni l’intero mercato della Juventus ruota attorno ad un nome solo: Matias Soulé, il 21enne gioiello di Mar del Plata.

Super offerta della Roma. La risposta della Juve spaventa

Sono giorni ormai che Radiomercato annuncia, a getto continuo, aggiornamenti riguardanti Matias Soulé. Il talento argentino della Juventus è sul mercato. Una scelta dolorosa della società bianconera indispensabile, però, in ossequio ai conti e per finanziare altre operazioni di mercato.

La Roma vuole Matias Soulé. Al momento è la priorità di mercato in casa giallorossa. La richiesta della Juventus è, però, chiara. Inizialmente Cristiano Giuntoli per l’argentino chiedeva 40 milioni di euro, richiesta poi scesa a 35 milioni. Sotto tale cifra la Juventus non vuole andare. La Roma, a piccoli passi, cerca di avvicinarsi alla cifra richiesta, tra base fissa e bonus. Su Juventibus le ultime sulla trattativa Roma-Soulé. L’offerta della Roma è salita a 28 milioni di euro, più 3 di bonus e 20% sulla futura rivendita. Dalla capitale tentano il tutto per tutto ma è la risposta della Juventus che potrebbe cambiare le carte in tavola. La società bianconera potrebbe, infatti, anche decidere di togliere Matias Soulé dal mercato. La sempre più probabile cessione di Federico Chiesa e la stima di Thiago Motta per il talento argentino potrebbero portare la Juventus a questo improvviso cambio di strategia.