Accordo quinquennale: vuole solo la Juve

Accordo quinquennale, dalla Francia sono sicuri: i bianconeri hanno trovato l’accordo con l’entourage del calciatore.

Chi pretendeva un’estate piena zeppa di fuochi d’artificio è stato accontentato. La Juventus è attivissima sul mercato e non ha alcuna intenzione di tirare il freno a mano. Con l’ufficialità del terzino sinistro Cabal, annunciato giovedì scorso dopo una trattativa-lampo con il Verona, i bianconeri hanno messo a segno il loro quarto colpo dopo quelli di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Di Gregorio.

Una sessione, dunque, in netta controtendenza rispetto alle ultime due, in cui la Signora, in particolar modo per esigenze di bilancio – si limitò ad effettuare solamente pochi movimenti. Con la qualificazione alla Champions League tutto è cambiato. Per poter competere su tre fronti la Juventus necessita di una rosa più competitiva ed assortita. E Giuntoli sta provando a costruirla “su misura” per le idee del nuovo allenatore Motta. Il reparto che continuerà ad essere rivoluzionato è indubbiamente il centrocampo, rimasto orfano di Adrien Rabiot. Gli innesti di Douglas Luiz e Thuram non bastano: ecco perché l’ex direttore sportivo del Napoli è sulle tracce di Jean-Clair Todibo, in uscita dal Nizza.

Accordo quinquennale, Todibo ha detto sì alla Juventus

In realtà il classe 1999 nativo di Caienna svolge prevalentemente il ruolo di difensore ma è stato impiegato più volte anche come mediano davanti alla difesa.

🚨 Selon nos informations, le défenseur central de Nice Jean-Clair Todibo a trouvé un accord avec la Juventus sur la base d’un contrat de cinq ans.https://t.co/lGTBe3ALjN pic.twitter.com/TFX9WjmPdN — RMC Sport (@RMCsport) July 19, 2024

Un giocatore molto duttile e forte fisicamente che farebbe certamente comodo a Motta. Gli ultimi rumors che arrivano dalla Francia (RMC Sport) dicono che la Juventus ha già trovato un accordo con Todibo e il suo entourage. Addirittura sarebbe pronto un quinquennale. L’ostacolo principale resta il Nizza, che per privarsi dell’ex Barcellona continua a chiedere almeno 40 milioni di euro, una cifra che la Signora ritiene eccessiva. Oltretutto i bianconeri dovranno battere la concorrenza del West Ham, disposto ad accontentare il club francese.