Addio a soli 33 anni, il mondo dello sport perde uno dei volti più amati

Si ammaina la bandiera di uno dei volti più noti dello sport che ogni anno raccoglie milioni di tifosi appassionati al suo seguito

Il mondo dello sport è spesso caratterizzato da un forte legame e da grande affetto che i tifosi e gli appassionati riservano per i loro idoli e per i volti principali delle squadre per cui fanno il tifo. Questo capita addirittura anche a livello globale per quegli sport che sono seguiti in ogni angolo del pianeta come il calcio, il basket, il tennis e altri ancora. Quando uno dei simboli di questi sport decide però di cambiare vita e di di dire stop, può esserci tristezza tra i tifosi.

Per tutti gli appassionati e i fan di un giocatore a cui sono legati, vederlo smettere di giocare è sempre un brutto colpo con il quale fare i conti. Questo è ciò che è accaduto agli appassionati di basket nelle ultime ore perché hanno visto ritirarsi un giocatore importante che ha giocato per oltre un decennio in NBA, la lega cestistica americana che è senza dubbio il campionato di pallacanestro più prestigioso e seguito al mondo.

Mike Muscala dice addio al basket giocato: il giocatore statunitense si ritira a soli 33 anni di età

In queste ore tra gli appassionati di basket sta circolando molto la notizia del ritiro dal parquet di Mike Muscala. Questo annuncio è arrivato proprio dal diretto interessato che lo ha reso noto comunicandolo al quotidiano statunitense The Oklahoman, un media che come si intuisce dal nome si occupa della cronaca di tutto ciò che succeda nei dintorni di Oklahoma City.

Mike Muscala ha deciso di ritirarsi a soli 33 anni di età dopo che negli ultimi mesi ha giocato con la divisa degli OKC Thunder. Molti tifosi sono rimasti sorpresi da questa sua decisione visto che ormai siamo sempre più abituati a veder ritirarsi dei professionisti di alto livello verso i 40 anni, per tal motivo l’ala grande o anche centro statunitense appare piuttosto giovane per optare verso la strada del ritiro.

Si conclude così la carriera di Muscala che è divenuto noto in NBA nell’ultimo decennio. Il suo esordio nella lega cestistica americana è datato 2014 con la canotta degli Atlanta Hawks dopo che ha giocato in college con i Bucknell Bison. In seguito durante la sua carriera ha giocato anche per i Sixers, i Lakers, i Thunder, i Celtics, gli Wizards, i Pistons e infine ancora con i Thunder dove in questo 2024 ha chiuso la sua carriera.