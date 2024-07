Allegri torna su una delle panchine più ambite in Italia, annuncio bomba

Bomba nel mondo del calcio, Allegri può tornare subito ad allenare: il tecnico è accostato a una delle panchine più ambite

Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri dopo il secondo addio, burrascoso, alla Juventus? Probabilmente ancora in Italia e su una delle panchine più ambite in assoluto. Nonostante nelle ultime tre stagioni abbia ricevuto più critiche che complimenti, il tecnico livornese resta uno degli allenatori italiani dal curriculum più prestigioso, e con tutta probabilità non resterà ancora a lungo ai box.

La conferma è arrivata nelle ultime ore. Allegri ha già in mente il suo prossimo obiettivo e sta solo aspettando il momento più propizio per tornare in sella, rimettersi in gioco con un progetto nuovo e ambizioso. Una notizia che ha sorpreso molti dei suoi detrattori, convinti che, dopo le delusioni degli ultimi anni, Max avesse bisogno di un maggior periodo di riposo per ricaricare le batterie.

Le cose però non starebbero così. Perché Allegri è sempre stato un uomo dalle idee ben chiare in testa e, dopo aver contribuito ai successi straordinari della Juventus negli anni d’oro di Andrea Agnelli, è adesso pronto a portare la sua grandissima esperienza, il suo carisma e il suo pragmatismo all’interno della squadra più importante d’Italia, per portarla fuori dalle difficoltà degli ultimi mesi.

Svolta Allegri, scelto il suo futuro: ecco il vero obiettivo dell’allenatore livornese

Di opportunità piuttosto prestigiose, a quanto trapela, non ne sarebbero mancate per Allegri negli ultimi tempi. Voci di mercato lo volevano accostato con insistenza ai più ricchi club dell’Arabia Saudita, pronti a ricoprirlo d’oro pur di averlo nel proprio campionato. Altre, meno insistenti, lo hanno invece accostato ad alcuni top club inglesi, prima che tutte le panchine trovassero il giusto proprietario.

A quanto pare, nella mente di Allegri non ci sarebbe mai stata una vera tentazione saudita o inglese, come sottolineato da chi lo conosce molto bene, il suo mentore Giovanni Galeone. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex tecnico ha infatti negato un interesse di Max per un’avventura esotica. Nella sua testa il vero grande obiettivo è un altro.

“Sogna la Nazionale“, ha sentenziato Galeone, pronto a scommettere quindi che il futuro dell’ex allenatore juventino sarà sulla panchina azzurra, qualora Gravina e gli altri vertici del calcio italiano dovessero decidere di interrompere il proprio rapporto con Spalletti, l’attuale commissario tecnico.

“Credo che un giorno riuscirà a realizzare questo sogno“, ha aggiunto Galeone, senza per questo però spingere per un esonero del tecnico di Certaldo: “Per il momento dico comunque di tenerci stretti Spalletti, è un grande e secondo me agli Europei ha fatto il massimo che poteva fare“.