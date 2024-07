Bomba a orologeria, un campione della Juve all’Inter: tutti col fiato sospeso

Passaggio clamoroso dalla Juventus all’Inter, notizia bomba che può sconvolgere il mercato e il campionato: che annuncio

Quattro settimane all’inizio del campionato e i club principali di Serie A stanno serrando i ranghi. In campo, con gli allenamenti che si intensificano per farsi trovare pronti. Fuori, con le trattative di mercato che accelerano. E con nuovi intrecci in vista tra Inter e Juventus, tra le altre.

I nerazzurri per la nuova stagione partono ovviamente con i favori del pronostico, vista la superiorità manifestata nello scorso campionato e anche considerando il fatto che finora, sul mercato, si sono mossi in maniera efficace e oculata. La Juventus sta cercando di rispondere e finora si è candidata come anti-Inter grazie ai quattro colpi messi a segno in entrata.

L’ultimo affare, Cabal, è stato sottratto proprio ai nerazzurri, un qualcosa che naturalmente contribuisce a infiammare l’entusiasmo della piazza. Dopo quattro stagioni molto complicate, la Juventus vuole ripresentarsi con fondate ambizioni di scudetto. E per questo effettuerà di certo altri acquisti, con Giuntoli attivissimo su vari fronti.

Ma l’Inter non vuole restare a guardare. I nerazzurri hanno già quasi concluso il loro mercato, di fatto, ma questo non vuol dire che non proveranno a cogliere opportunità che dovessero presentarsi e magari che non piazzeranno qualche colpo a sorpresa. E Marotta starebbe pensando proprio a sottrarre un big alla Juventus.

Inter, assalto a Chiesa: la rivelazione che spiazza il mondo Juve

Stiamo parlando di Federico Chiesa, che sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri. Una notizia che spiazza tutto l’ambiente juventino. Se la trattativa dovesse essere confermata e dovesse concretizzarsi, l’Inter assesterebbe un duro colpo ai bianconeri.

L’annuncio a sorpresa arriva da Maurizio Romei, presidente della Settignanese, quello dove Federico mosse i primissimi passi da giovanissimo calciatore, tra il 2002 e il 2007. Intervistato da ‘Tuttojuve.com’, ha rilasciato dichiarazioni davvero molto interessanti.

“Gli ho chiesto se resta alla Juve – ha spiegato – Mi ha detto che sta valutando altre strade. Gli ho consigliato di andare all’estero, ma prima di farlo di parlare con Thiago Motta che è una persona molto seria. Ma sono a conoscenza dell’interesse dell’Inter, il loro apprezzamento è reale. Ci sono altri club in lizza, da qui a fine agosto può succedere di tutto. Sarei contento se rimanesse a Torino, ma la cosa fondamentale è che dopo il periodo vissuto con Allegri ritrovi fiducia e sia schierato nel suo ruolo”.