Cabal è solo il primo: la Juventus “scippa” ancora Milano

Cabal è solo il primo, Giuntoli scatenato: anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per il centrocampista.

Un mese all’inizio del campionato, un mese e mezzo alla chiusura del calciomercato. Non ha alcuna fretta, Cristiano Giuntoli. Il responsabile dell’area tecnica della Juventus sta rispettando la tabella di marcia che aveva stilato al termine della scorsa stagione. Nessuna, tra le big, ha effettuato più operazioni in entrata dei bianconeri.

Giovedì il dirigente toscano ha messo a segno un altro colpo, il colombiano Juan Cabal, che era finito pure nel mirino dell’Inter. Ma, come fece lo scorso gennaio per il portoghese Djalò, Giuntoli ha bruciato sul tempo il club nerazzurro, assicurandosi il 23enne nato a Cali, che gli scaligeri acquistarono nel 2022 dall’Atletico Nacional. Un giocatore che ha tantissimi margini di miglioramento e che, soprattutto, piace molto al nuovo allenatore Thiago Motta. Non sappiamo se sarà lui il titolare della corsia sinistra, rimasta scoperta dopo l’addio di Alex Sandro, ma è probabile che il tecnico italobrasiliano gli darà una chance: vedremo se sarà in grado di sfruttarla. Nel frattempo Giuntoli continua a lavorare per rafforzare il centrocampo, già in parte sistemato con gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram.

Cabal è solo il primo, la Juventus prova a soffiare Fofana al Milan

Dalla Francia, intanto, sono abbastanza sicuri del fatto che la Juve sta pensando di inserirsi nella corsa al centrocampista del Monaco Youssouf Fofana, molto vicino al Milan.

Il club rossonero, che hanno appena ufficializzato l’ex juventino Alvaro Morata, si è appena visto rispondere picche dai monegaschi, che non hanno accettato la prima offerta di 12 milioni più bonus. Il Monaco, secondo Le10Sport.com, ne chiede almeno 20 ed è in attesa che il Milan riformuli il tutto. Se Furlani e Ibrahimovic, tuttavia, non dovessero esaudire le richieste del club del Principato, verrebbero ascoltate anche altre proposte. Ed oltre al Manchester United, il cui interesse resta molto timido, ci sono le due grandi rivali del Milan, Inter e Juventus.