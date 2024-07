Capolavoro Giuntoli in uscita, parte Kostic per 11 milioni: la nuova squadra

Ci riferiamo al Fenerbahçe di José Mourinho. L’ex Roma ha messo nel proprio mirino l’ex Eintracht e lo vuole a tutti i costi, visto che già in passato l’aveva chiesto alle altre società in cui aveva lavorato. Lo Special One si è appena insidiato nel club turco ed è in costruzione una squadra molto ambiziosa per provare a rivincere il campionato turco dopo dieci anni. Tra i vari colpi messi in lista c’è anche quello del giocatore serbo.

Come detto però la Juve non intende svendere il proprio giocatore, seppur in uscita. Giuntoli vuole incassare una cifra tra i 10 e i 15 milioni e la possibile offerta da 11 fatta dal Fenerbahce potrebbe rientrare in questo range. Il rilancio del club turco è atteso nelle prossime ore in modo da convincere i piemontesi a cederlo subito. Il giocatore starebbe valutando di trasferirsi sul Bosforo nelle prossime settimane.