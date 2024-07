“Chiesa all’Inter”: l’annuncio scuote il mercato e ribalta la Juve

“Chiesa all’Inter”, l’esterno bianconero continua ad essere al centro dei rumors di mercato: le parole del presidente.

L’uomo giusto al momento giusto. Non l’ha detto apertamente per evitare di essere tacciato di presunzione ma Thiago Motta l’ha fatto intendere durante la conferenza stampa di presentazione di giovedì scorso alla Continassa. Il nuovo allenatore della Juventus sa di essere arrivato a Torino in un momento particolare, in cui la piazza ha bisogno di rivivere certe sensazioni, davvero rare nell’ultimo triennio.

Per questo non c’ha pensato due volte quando è squillato il telefono e dall’altro capo c’era il responsabile del’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli. Bologna lo amava e pretendeva che restasse ancora un anno in Emilia dopo l’impresa Champions, ma quello della Juventus era un treno che probabilmente non sarebbe più passato in futuro. Carpe diem, dunque. Motta è apparso carico come una molla. Pochi concetti, i suoi, ma comunque significativi e tutt’altro che vuoti. Non gli piace parlare di obiettivi: per adesso si pensa solo a lavorare sodo in vista dei primi impegni ufficiali, senza voli pindarici. La speranza, nel frattempo, è continuare a ricevere buone notizie dal mercato: giovedì la Juventus ha messo a segno un altro colpo il colombiano Juan Cabal.

“Chiesa all’Inter”: il presidente della Settignanese conferma l’apprezzamento di Marotta

Per continuare ad inseguire gli obiettivi principali, uno su tutti l’atalantino Koopmeiners, la Signora dovrà cedere almeno uno dei suoi pezzi pregiati.

Che, molto probabilmente, sarà Federico Chiesa, ai ferri corti con la dirigenza per via della questione rinnovo. Ieri è arrivata l’ennesima conferma da parte del presidente della Settignanese – squadra in cui Chiesa ha militato da ragazzino – Maurizio Romei. “L’ho sentito in questi giorni e gli ho chiesto se resta alla Juventus – ha detto a TuttoJuve – Mi ha risposto che valuterà altre scelte, prima di tutto perché vuole giocare la Champions League. Io gli ho consigliato di andare all’estero, ma di trovare soprattutto un allenatore che possa dargli nuovamente fiducia. Sono peraltro a conoscenza di un interessamento dell’Inter: il loro apprezzamento è reale”.