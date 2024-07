Inter, scambio e addio: la Juventus ‘zittisce’ Chiesa

La Juventus ‘zittisce’ Chiesa. L’esterno della Juventus e della nazionale azzurra è sempre più al centro del mercato. Anche oggi…

Almeno per qualche giorno il suo problematico futuro professionale scivolerà lontano dai suoi pensieri. Oggi, 20 luglio, Federico Chiesa sposa la sua Lucia Bramani. Fino a qualche tempo fa la si sarebbe definita come ‘l’Altra Signora’ di Federico Chiesa. Tra poco potrebbe rimanere l’unica…in campo.

Lo sapeva la Juventus, lo sapeva Cristiano Giuntoli. Chiusa la stagione tra mille difficoltà ma con un Coppa Italia in bacheca, erano due le questioni spinose da affrontare al più presto. La prima portava ad Adrien Rabiot, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Giuntoli lo ha sbrigativamente salutato durante la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. La seconda questione porta invece dritti a Federico Chiesa, il cui contratto scadrà nel 2025 ma che ha già rifiutato la proposta di rinnovo della Juventus. Per l’esterno bianconero sembrano pertanto spalancarsi le porte di una cessione impensabile soltanto poche settimane fa. Ed il futuro dell’attaccante di Genova rappresenta motivo di discussione e prepara ad un ampio ventaglio di ipotesi che infiammano il già bollente calciomercato.

Marotta attacca, Giuntoli lo stoppa

La Juventus sta pensando seriamente di cedere Federico Chiesa. L’elevato ammortamento ancora presente a bilancio e, soprattutto il mancato rinnovo, costringono la Juventus a cedere l’attaccante in questa sessione di mercato per non correre poi il rischio concreto di vederlo andare via a zero.

E quando si parla di appetibili parametri zero, ecco spuntare all’orizzonte le sembianze di Beppe Marotta. L’attuale presidente dell’Inter farebbe carte false per portare Federico Chiesa in nerazzurro nel 2025. A parametro zero poi… Secondo quanto riportato da Il Giornale, però, l’azione di Marotta punterebbe più ad un esplicito disturbo ai danni della Juventus, impedendole di condurre in porto una cessione che permetterebbe ai bianconeri nuove operazioni in entrata. Giuntoli, però, non si fida e pertanto si sta adoperando per cedere l’attaccante bianconero il più presto possibile, anche per poi sferrare l’attacco decisivo a Teun Koopmeiners. Lo scambio Chiesa-Raspadori è un’ipotesi ancora sul tavolo di Juventus e Napoli. Napoli di Antonio Conte che, dal canto suo, è pronto a salutare Osimhen, destinato al PSG, e ad accogliere Lukaku. Oggi, 20 luglio, Federico Chiesa sposa la sua Lucia Bramani.

Almeno oggi il futuro può attendere. Almeno qualche giorno.