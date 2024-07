La Juventus mette la quinta: doppietta da 60 milioni, via libera

Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli mette la quinta: ecco il colpo che farà circolare almeno 60 milioni di euro

Sono 4 gli annunci ufficiali della Juventus in questa sessione di mercato. Ma Cristiano Giuntoli non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Anzi, il sembra lo togliamo proprio visto che lo stesso direttore nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta ha spiegato che ci saranno almeno altri tre innesti.

E secondo le informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, il quinto è in canna, un nome non nuovo – visto che si parla di lui da parecchio tempo – per il quale ci sono state delle evidenti difficoltà sulla valutazione. Ma adesso il cerchio sembra essere stato chiuso.

Juventus, arriva Todibo

La Juventus è vicinissima all’acquisto di Todibo. In prestito oneroso per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, e poi il riscatto alla fine della prossima stagione per un’operazione complessiva di 35milioni. I francesi che ne detengono il cartellino vogliono chiudere entro la fine di luglio, e adesso la Juventus vuole cedere Huijsen per 25 milioni così da tentare l’affondo decisivo.

Saranno ore caldissime, insomma, ma la quadra per l’operazione è stata trovata e adesso non resta che attendere l’addio del difensore spagnolo per questo cambio dietro. La fumata bianca, arrivati a questo punto, appare davvero vicina. E Thiago Motta può sorridere visto che quasi tutti gli obiettivi di mercato sono stati centrati. Sì, manca ancora Koopmeiners, ma con questo Giuntoli sembra essere solamente una questione di tempo.