La Roma non torna indietro: Juve avvisata, le cifre del contratto di Soulé

La Roma non torna indietro, i giallorossi stanno facendo il possibile per portare il giocatore argentino nella Capitale.

Il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, stando ai rumors, è irremovibile. Non è disposto ad alzare l’offerta per Matias Soulé, il gioiellino argentino di proprietà della Juventus che nell’ultima stagione ha brillato durante il prestito al Frosinone, arrivando addirittura in doppia cifra di gol.

Il no della Signora ai 20 milioni più bonus ha lasciato un po’ spiazzati i dirigenti del club capitolino, convinti che la proposta potesse soddisfare i bianconeri. Il problema è che sul giocatore c’è anche il Leicester neopromosso in Premier League, che non ha intenzione di mollare la presa nonostante Soulé abbia fatto intendere che gli piacerebbe proseguire la sua carriera all’ombra del Colosseo, dando priorità alla Roma ed al suo allenatore Daniele De Rossi, “regista” occulto della trattativa. Le Foxes hanno messo sul piatto 30 milioni più bonus ed il rischio, per i giallorossi, è che si scateni molto presto una vera e propria asta. L’interesse del responsabile dell’area tecnica bianconera è ovviamente quello di ricavare il più possibile dalla cessione dell’argentino, con l’obiettivo di racimolare un gruzzoletto tale da poter consentire alla Juventus di mettere a segno altri colpi.

La Roma non torna indietro, Ghisolfi non alzerà l’offerta

Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, la Roma punta a chiudere già nella prossima settimana ma senza alzare l’offerta.

Ghisolfi potrebbe eventualmente modificare solola parte relativa ai bonus, che andrebbero a lievitare di qualche milioni, in modo da venire incontro alle richieste della Juventus ed ammorbidire la posizione del club di via Druento. La Trotta, sul suo profilo X, ha svelato anche le cifre del contratto di Soulé, che nella Capitale andrà a guadagnare 1,8-2 milioni di euro a stagione a salire. Chi la spunterà?