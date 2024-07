Milik alla rivale storica della Juve, si fa per 8 milioni di euro

Arkadiusz Milik potrebbe presto lasciare la Juve e approdare in un nuovo club: l’affare può concludersi per 8 milioni di euro

La rivale storica della Juve potrebbe fare un affare niente male con i bianconeri, piombando su Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco è stato importante nella gestione Massimiliano Allegri e ha rappresentato un’alternativa fondamentale per l’attacco della Vecchia Signora, sostituendo all’occorrenza Dusan Vlahovic e affiancandolo anche nel momento del bisogno o in situazioni di svantaggio.

Dopo aver fatto bene con la maglia del Napoli, che l’aveva prelevato dall’Ajax, dove era stato presentato come uno dei migliori talenti offensivi in circolazione, è passato al Marsiglia, dove ha comunque dato il suo contributo, al netto di qualche infortunio di troppo. La Juve ha deciso di puntarci, ma il polacco a Torino ha avuto un andamento piuttosto altalenante. Resta il fatto che in 152 partite di Serie A ha comunque realizzato 49 gol e quattro assist. Certo, non la media mostrata in Eredivisie, ma comunque valori decisamente rispettabili.

Per infortunio ha dovuto saltare l’ultimo Europeo in Germania, ma dovrebbe tornare già per l’inizio della prossima stagione o al massimo a settembre. Non resterà comunque a Torino, almeno secondo le intenzioni della società. Infatti, Cristiano Giuntoli ha già annunciato che verrà chiuso un altro colpo in attacco e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, Milik potrebbe davvero partire, nonostante il contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino a giugno 2026.

Il Torino piomba su Milik: può arrivare solo in un caso

La Juve, fino a questo momento, è stata la regina assoluta del calciomercato, ma attenzione anche alle manovre in casa Torino. Se i granata dovessero cedere Antonio Sanabria, che nella stagione passata non è riuscito a trovare continuità da titolare, allora attenzione proprio al calciatore polacco.

Restano comunque difficili le trattative tra due club che sono diretti rivali, ma il classe 1994, a 30 anni ormai compiuti, non ha più la valutazione di un tempo – il suo valore di mercato era arrivato a 40 milioni di euro, ai massimi della sua carriera. Ora ne bastano 7 o 8 per convincere la Juve ed è una cifra a cui il Torino può arrivare dopo aver incassato una cifra importante dall’addio di Alessandro Buongiorno.

La pista, dunque, va tenuta seriamente in considerazione, soprattutto se Milik intanto non dovesse trovare una nuova sistemazione nel corso del calciomercato.