“Ringrazio tutti”, ufficiale l’addio alla Juve a un anno dalla scadenza del contratto

Dopo quello di Adrien Rabiot, altro addio in casa Juventus: saluta tutti a un anno dalla scadenza naturale del contratto

La conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta è stata l’occasione per Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, di ufficializzare quello che era nell’aria da giorni: termina l’avventura in bianconero di Adrien Rabiot che saluta la ‘Vecchia Signora’ dopo 5 stagioni.

In bianconero dall’estate del 2019, Adrien Rabiot nelle sua esperienza a Torino ha vinto uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana ma soprattutto, come si legge nel comunicato ufficiale con cui il club bianconero ha reso noto l’addio del centrocampista francese, “ha sempre messo a disposizione dei compagni carisma e impegno”.

Se, dunque, l’avventura in bianconero del centrocampista della Nazionale francese giunge al capolinea in quanto l’ex Paris Saint-Germain non ha accettato il rinnovo propostogli dalla ‘Vecchia Signora’ liberandosi a parametro, una bianconera fa le valigie a un anno dalla scadenza del contratto.

Juventus Women, Ella Palis annuncia l’addio: “Ringrazio tutti per la fiducia”

Tre gli acquisti messi a segno da Cristian Giuntoli, con il quarto che sarebbe in canna: secondo Sky Sport 24, salvo clamorosi colpi di scena Teun Koopmeiners resterà all’Atalanta fino alla Supercoppa Europea col Real Madrid, in programma il 14 agosto. Dopo il match contro le merengues, la ‘Vecchia Signora’ formalizzerà l’offerta per il centrocampista olandese, con gli orobici che si siederanno al tavolo per valutarla e intavolare la trattativa.

Dunque, tra partenze e (probabili) arrivi i cancelli della Continassa assomigliano alle porte girevoli di un business hotel. Non sono da meno quelli del Juventus Training Center di Vinovo, dove si allena la Juventus Women, dal momento che con un anno d’anticipo rispetto scadenza naturale del contratto la centrocampista francese Ella Palis chiude la propria esperienza in maglia bianconera.

È stata la stessa centrocampista francese ad annunciare il suo anticipato addio ai colori bianconeri con un post sui suoi canali social: “Dopo un anno con la Juventus Women, che mi ha portato tanto a livello sportivo e personale, annuncio la mia partenza. Ringrazio tutto lo staff, le mie compagne e sostenitori per il sostegno e la fiducia nei miei confronti“.

Ma per Ella Palis che abbandona la ‘Vecchia Signora’, ecco in entrata Alisha Lehmann, compagna del neoacquisto bianconero Douglas Luiz. Come è noto, la svizzera classe ’99 ha siglato un contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2027.

In arrivo dall’Aston Villa e reduce da una stagione in cui ha collezionato complessivamente 17 presenze, mettendo a referto tre gol, in quanto limitata dagli infortuni, Alisha Lehmann rinforza non solo il reparto offensivo delle bianconere ma anche la fanbase della ‘Vecchia Signora’ visto che è la calciatrice più seguita sui social in virtù della sua avvenenza e del suo sex appeal.