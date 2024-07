Sinner si arrende ad Alcaraz, ora non ci sono più dubbi: tifosi delusi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rappresentano il presente e il futuro del tennis mondiale ma l’italiano ora deve arrendersi all’evidenza

Il duello tra i due giovani campioni va avanti già da qualche anno e per il momento è il nostro portacolori a occupare la prima posizione del ranking ATP. Gli ultimi duelli tra i due lasciano però poco spazio alle interpretazioni.

Wimbledon ha lasciato l’amaro in bocca a Jannik Sinner che sperava di poter arrivare fino in fondo dopo aver iniziato in modo molto disinvolto il torneo. Purtroppo l’ostacolo Medvedev e soprattutto la tenuta fisica non ottimale, lo hanno costretto ad arrendersi ai quarti di finale. Tutti attendevano il suo confronto diretto con Carlos Alcaraz in semi, per ripetere quanto visto al Roland Garros, dove lo spagnolo e l’italiano diedero vita a 5 set intensissimi.

Purtroppo questa rivincita non c’è stata e il 21enne iberico ha strapazzato prima il numero 4 del mondo e poi anche Novak Djokovic. In tre set ha lasciato le briciole al serbo, ribadendo di essere in questo momento il più forte, sia sulla terra che sull’erba. I paragoni tra Sinner e Alcaraz sono sempre stati proposti sin dagli anni in cui giocavano tra gli juniores, ma ultimamente l’allievo di Juan Carlos Ferrero sembra aver preso il largo. Due anni di meno, 4 titoli dello Slam contro 1 e un vantaggio di 5-4 negli scontri diretti.

Olimpiadi di Parigi, Alcaraz favorito davanti a Sinner: i bookmakers premiano lo spagnolo

Alcaraz e Sinner si potrebbero ritrovare di fronte nell’appuntamento più importante dell’anno, ovvero il torneo olimpico. Sarà perché si svolge nel magnifico teatro del Roland Garros, sarà perché parteciperanno tutti i più forti giocatori del mondo, ma quest’anno la sfida a Cinque Cerchi ha un sapore davvero speciale. Come accaduto da Pechino 2008, Novak Djokovic proverà ad inseguire il sogno di portare a casa una medaglia d’oro che gli è sempre sfuggita.

Dal 27 luglio al 4 agosto ci sarà un tutti contro tutti che preannuncia spettacolo. In attesa di capire come si svolgerà la competizione, dando uno sguardo alle quote dei bookmakers ci si può fare un’idea dei rapporti di forza.

Per le agenzie di scommesse Carlos Alcaraz è il favorito e si gioca a 3,00 su Bet365, 2,50 su Better e Goldbet e 2,00 su Snai. Sinner è alle sue spalle con quote che variano tra 3,75 su bet365, 3,50 su Snai e 3,00 su Better e Goldbet. Terzo incomodo Novak Djokovic che viene offerto a 5,00 su Better e Goldbet, a 6,00 su Snai e a 4,00 su Bet365. A seguire, ma molto più staccato, c’è l’ultimo finalista del Roland Garros, Alexander Zverev.