“Spalmatura o cessione”: futuro Vlahovic, la Juve fa saltare il banco così

Futuro Vlahovic, la Juventus deve prendere una decisione finale sull’attaccante serbo. Le strade sono due: la rivelazione

Si è tagliato le vacanze per riprendere a lavorare con la Juventus. Partirà oggi direzione Germania con il resto del gruppo. Ma Vlahovic ancora, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Gianni Balzarini in un video pubblicato su Youtube, non è ancora così certo di rimanere in bianconero.

Il ragionamento di Balzarini che come sappiamo segue da moltissimo tempo i bianconeri per Mediaset, è legato al contratto che lega il serbo a Giuntoli: 10 milioni di euro netti all’anno che sono una cifra importante e che supera il limite che i piemontesi si sono fissati. Insomma, un futuro tutto da scrivere, o almeno così pare.

Futuro Vlahovic, le parole di Balzarini

“Vlahovic guadagnerà 10 milioni di euro netti annui, una cifra che andrà oltre il budget stabilito dalla Juventus per ogni singolo calciatore. Dire che la Juve non può permettersi l’ingaggio di Vlahovic non significa dire che Vlahovic è una pippa e deve essere mandato via: sono due cose molto diverse”. Partendo da questo, poi Balzarini spiega quello che magari avrebbe potuto decidere la Juventus, o per meglio dire quello che potrebbe pensare proprio in queste ore.

“O la Juve ha deciso che può permetterselo oppure dovrà trovare una soluzione: spalmatura di ingaggio o cessione, se trovi una squadra disposta a pagare quelle cifre. A meno che la Juve non decida di confermarlo a quelle cifre”. Insomma, di chiaro non c’è nulla, e questo ci pare abbastanza evidente se poi queste indiscrezioni venissero confermate. Dal proprio canto però Vlahovic, vista anche la voglia matta di tornare a correre, ha dimostrato di essere comunque legato al bianconero e di voler continuare con questa maglia. Però tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare.