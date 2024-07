Adios Juve, ufficiale il suo passaggio al Manchester per 40 milioni

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: c’è l’annuncio ufficiale da parte del club di Manchester, che ha definito questo nuovo affare di mercato.

Arriva la comunicazione ufficiale sul trasferimento del calciatore: addio Juventus, è fatta per il passaggio al Manchester City. Prezzo dell’operazione 40 milioni di euro.

Importanti novità di mercato che riguardano anche la Juventus. La società ha tenuto ad informare i tifosi riguardo l’acquisto del talento brasiliano che è pronto a vivere questa nuova avventura a Manchester. Una svolta importante per la carriera del calciatore, che nell’ultima stagione si è messo in mostra con 11 gol ed 11 assist, numeri di un certo rilievo per il 20enne che adesso potrà proseguire la sua carriera in una delle società più importanti al mondo come i Cityzens che hanno definito l’affare per portare alla corte di Guardiola il brasiliano.

Juventus: salta l’affare, va al Manchester City

40 milioni per il brasiliano: troppi anche per Cristiano Giuntoli che, preso da altri obiettivi, ha rinuciato da subito all’acquisto del giocatore che adesso è pronto a vivere la sua prima esperienza in Premier League. Le qualità non gli mancano, per fare la differenza in uno dei campionati più importanti al mondo. Ecco tutti i dettagli su questa operazione di mercato che è stata definitva nei minimi particolari dalla squadra inglese.

Ufficiale il trasferimento di Savinho al Manchester City. Il calciatore, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Spgna tra le fila del Girona, si prepara a vivere la sua prima esperienza in Inghilterra nel club di Pep Guardiola, che ha pagato 25 milioni di euro al Troyes, squadra proprietaria del cartellino del giocatore. Inoltre, sono previsti altri 15 milioni di bonus, variabili in base al rendimento del Manchester e del calciatore che in Inghilterra avrà la possibilità di mettersi in evidenza in una delle società più forti ed importanti della Premier.

Savinho, che a 20 anni ha stupito nel corso dell’ultima stagione in Spagna tra le fila del Girona, contribuendo anche grazie ai suoi gol alla qualificazione in Champions League della società catalana, ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2029 con il Manchester City. Sfuma, dunque, quello che per diverse settimane era stato un obiettivo di mercato della Juventus che così rinuncia ad uno dei migliori talenti in prospettiva del calcio brasiliano, a causa dell’inserimento del City che con un vero e proprio blitz ha accontentato le richieste del giocatore e della squadra francese. Ricordiamo che, dopo aver tesserato Adzic e Douglas Luiz, i bianconeri non avrebbero potuto occupare un nuovo slot da extracomunitario. Motivo per il quale la Juve sarebbe stat costretta a procrastinare l’assalto a Savinho nelle prossime finestre di calciomercato.