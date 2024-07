Chiesa-Juventus al passo d’addio: lo scambio porta il vice Vlahovic

Ormai il destino sembra già essere deciso. Ormai il passo d’addio è prossimo e c’è la possibilità dello scambio per il vice di Dusan: i dettagli.

Cristiano Giuntoli ha delineato chiaramente le strategie della Juventus durante la presentazione del nuovo tecnico Thiago Motta: “Vorremmo puntellare ancora la squadra con un giocatore per reparto“. Tuttavia, il reparto offensivo della Juventus è ancora in fase di definizione, con molti nomi sul tavolo e diverse uscite che potrebbero influenzare il numero e la qualità degli acquisti.

La chiave per il mercato offensivo della Juventus potrebbe essere la cessione di Federico Chiesa. L’azzurro, con il contratto in scadenza tra un anno e non particolarmente adatto al gioco di Motta, basato sul possesso palla, è considerato cedibile. Nonostante il deludente Europeo, l’interesse per Chiesa non manca. La Roma ha mostrato interesse, ma ha virato su Soulé. Tuttavia, se il Leicester dovesse spuntarla per l’argentino, i giallorossi potrebbero tornare alla carica per Chiesa.

Chiesa è la chiave per sbloccare il mercato: possibile scambio con Raspadori

Al momento, nessuno dei club interessati ha presentato un’offerta concreta, preferendo giocare d’attesa data la situazione contrattuale. Anche per altri giocatori in scadenza, come McKennie, o fuori dal progetto, come Milik, Arthur e Kostic, non ci sono ancora sviluppi significativi.

Un’idea che sta prendendo piede è uno scambio tra Chiesa e Giacomo Raspadori del Napoli. L’attaccante del Napoli è visto come un jolly offensivo ideale per Motta che lo potrebbe utilizzare in un ipotetico falso nueve, capace di giocare in vari ruoli e molto abile nel fraseggio. Questo scambio potrebbe evolversi nei prossimi giorni al ritorno dei giocatori nei rispettivi ritiri. Un altro nome interessante è quello di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il giovane tedesco è in grado di giocare come ala, vice Vlahovic o trequartista nel 4-3-2-1 che Motta considera come alternativa al 4-2-3-1. Adeyemi sarebbe il rinforzo ideale, soprattutto per la sua duttilità, e il preferito di Motta. Tuttavia, il suo costo è elevato, e la Juventus potrebbe dover vendere alcuni giocatori per finanziare l’acquisto.

Per il ruolo di vice Vlahovic, la Juventus segue da vicino Armando Broja del Chelsea, con la possibilità di un prestito, ma attenzione al Milan che è anch’esso interessato. Un altro nome è Mateo Retegui del Genoa. Entrambi i giocatori rappresentano valide alternative per rafforzare il reparto offensivo. Tra le ali, la Juventus monitora Wenderson Galeno del Porto e Albert Gudmundsson del Genoa. Galeno, con passaporto portoghese, potrebbe essere acquistato a un prezzo ridotto a causa delle necessità del Porto di vendere per rispettare il fair play finanziario. La clausola di 60 milioni di euro potrebbe scendere, ma almeno 25-30 milioni saranno necessari. Gudmundsson ha una valutazione simile, ma con il Genoa potrebbe essere possibile inserire delle contropartite per abbassare il prezzo.