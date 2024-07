Doppio countdown Juventus: firma e nuovo ‘regalo’

Adesso il countdown diventa doppio. La Juventus lo attende con ansia, così come il suo allenatore Thiago Motta: i dettagli.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus si prepara a una fase decisiva del proprio mercato e della preparazione estiva con un doppio appuntamento cruciale: l’arrivo in ritiro e il rinnovo contrattuale di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, molto stimato sia dal nuovo allenatore Thiago Motta che dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è pronto a unirsi ai compagni dal 30 luglio, insieme ai brasiliani Danilo, Douglas Luiz e Bremer.

Yildiz non è un nuovo acquisto, ma il suo ritorno in ritiro è atteso con grande interesse. Considerato uno dei giovani più promettenti della rosa bianconera, si candida per essere uno dei protagonisti dell’era Motta. L’allenatore, che punta molto su di lui, lo vede come un potenziale uomo simbolo della nuova Juventus. Anche Giuntoli condivide questo entusiasmo, tanto da essere disposto a fare uno sforzo significativo per garantirne la permanenza a lungo termine.

Yildiz il nuovo faro della Juventus: ritorna in ritiro e rinnova fino al 2029

Il rinnovo contrattuale di Yildiz è uno dei principali obiettivi della Juventus. Il club è deciso a blindare il giocatore fino al 2029, dimostrando così la fiducia riposta nel suo talento e nelle sue potenzialità future. Il rinnovo non sarà solo un atto formale, ma un segnale forte della centralità di Yildiz nel progetto bianconero.

Uno degli altri aspetti più interessanti del rinnovo riguarda la maglia numero 10. Yildiz indosserebbe volentieri questo numero iconico, ma solo se sarà la Juventus a proporglielo ufficialmente. La maglia numero 10, storicamente portata da leggende come Alessandro Del Piero, rappresenta un simbolo di grande responsabilità e prestigio. Affidarla a Yildiz significherebbe riconoscere il suo valore e il suo ruolo fondamentale nel futuro del club.

Il doppio countdown per Yildiz segna un momento importante per la Juventus. L’arrivo in ritiro del giovane talento turco e il possibile rinnovo contrattuale fino al 2029 sono segnali chiari della direzione che il club intende prendere sotto la guida di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Con Yildiz al centro del progetto, la Juventus punta a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, capace di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ora non ci resta che aspettare che tutti questi sogni si tramutino in realtà concreta con tano di firma ufficiale e un futuro roseo da assoluto protagonista della Juventus. I tifosi attendono impazientemente.