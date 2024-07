Escluso dalla Juventus: offerta lampo in Serie A

Escluso dalla Juventus e nuova ipotesi di Serie A. Il mercato della Juventus viaggia, più che mai, tra continue ipotesi di entrate ed uscite.

Dal nulla, forzatamente cosmico della scorsa estate, ad una lista di operazioni da tradurre in trattative concrete e, possibilmente, da portare a termine. La lunga estate calda di Cristiano Giuntoli è appena a metà del cammino. E di strada, e di affari da concludere, ancora ve ne sono.

Tutto all’insegna di una fastidiosa ed ingombrante presenza. Un fantomatico bilancino per soppesare, economicamente, ciascuna operazione in uscita, indispensabile per portarne poi a termine un’altra in entrata. Fino ad ora la Juventus si è mossa bene sul mercato. Acquisti di qualità per una rosa sempre più competitiva a condizioni economiche sostenibili. Così come imposto dalla proprietà. Il nuovo tecnico bianconero, Thiago Motta, ha redatto, da subito, la lista della sua rosa in vista della stagione 2024-2025. Accanto a coloro che faranno parte dell’organico bianconero la prossima stagione, vi sono, ben evidenziati, anche i nomi di coloro che ne sono esclusi. Cristiano Giuntoli lo ha fatto chiaramente intendere durante la conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo tecnico. Nessuno giocatore verrà messo fuori rosa poiché sono tutti importanti ma ci penserà, eventualmente, il mercato a portarli fuori dalla Juventus.

Per Arthur Melo una nuova opportunità in Serie A

Nella lista di Giuntoli vi sono nominativi che basta mettere sul mercato per iniziare a ricevere offerte da vagliare. Altri profili sono decisamente più difficili da sistemare altrove a causa, spesso, di ingaggi che nemmeno in Premier League possono accettare di accollarsi.

E’ il caso del brasiliano Arthur Melo, arrivato alla Juventus nel 2020 dal Barcellona nello sciagurato scambio, visto a posteriori, con Miralem Pjanic. Operazione decisamente infelice e dopo alcuni anni complicati la passata stagione, con il passaggio in prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, il centrocampista, classe 1996, è sembrato risorto a nuova vita. Tornato alla Juventus, e rientrando nel lotto dei nominati indesiderati da Motta, è sul mercato in cerca di nuova collocazione. Gianluca Di Marzio ha ipotizzato per lui un possibile nuovo palcoscenico: “Sondaggio del Como per Arthur. Sul brasiliano anche club esteri“. L’elevato ingaggio può rappresentare un ostacolo insormontabile, anche per l’ambizioso Como di Cesc Fabregas che ha la proprietà più ricca dell’intera Serie A rappresentata dai fratelli indonesiani Hartono. Si attendo comunque sviluppi. E li attende soprattutto Cristiano Giuntoli.