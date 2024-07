Giuntoli è una furia, no definitivo della ‘stellina’: salta l’affare con la Juve!

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: c’è una novità che riguarda il futuro del giocatore, ecco tutti i dettagli.

Problemi per Cristiano Giuntoli, alle prese con questa delicata situazione di calciomercato. Arriva la risposta del calciatore, che fa saltare l’affare con la Juventus. Adesso bisognerà trovare una soluzione per provare a recuperare questa trattativa e non mandare all’aria l’operazione, che era stata imbastita bene da entrambe le società che erano d’accordo su tutto. A mettere i bastoni fra le ruote la risposta del calciatore, che vuole attendere la chiamata di club più importanti.

Frenata nella trattativa per la cessione del giovane bianconero. Corteggiato da diverse società, nelle ultime ore è arrivata la svolta con il club pronto ad accontentare le richieste economiche della Juventus. Poi, l’improvviso dietrofront del calciatore che ha manifestato le sue perplessità su questa destinazione. Per questo motivo, le parti hanno bloccato l’operazione, che avrebbe potuto portare nelle casse bianconere 30 milioni di euro. Soldi fondamentali per tentare l’assalto ad obiettivi dichiarati come Todibo e Koompeiners. Senza cessioni, infatti, ad oggi, il mercato in entrata della Juventus è fermo.

Calciomercato: Juventus beffata dal giocatore

Da qui al 31 agosto, comunque, si troverà una soluzione per la cessione del giocatore, che è stato messo in vendita dalla Juventus. L’obiettivo di Giuntoli è mettere a segno una vera e propria plusvalenza, visto che si tratta di un prodotto del vivaio.

A fare il punto della situazione sul futuro del giovane bianconero è la redazione di Tuttojuve.com. Secondo quanto riportato dal portale, specializzato nelle vicende di casa Juventus, il difensore centrale Dean Huijsen ha rifiutato l’offerta del Wolfsburg. I tedeschi, rispetto alle altre società, si sono mossi concretamente per acquistare il centrale della Juventus ed erano pronti ad accontentare le richieste di Giuntoli, che vuole cedere Huijsen per almeno 30 milioni di euro. La risposta negativa del 19enne, che ambisce a palcoscenici più importanti, ha mandato all’aria l’affare. Un vero problema per il direttore sportivo della Juventus, visto che con quei soldi poteva tentare l’affondo per portare alla Juventus Koopmeiners. Adesso, resta da capire quale sarà la prossima destinazione di Huijsen che pare non rientrare nei piani di Thiago Motta per la prossima stagione. Si lavorerà per trovare una soluzione che possa accontentare sia il calciatore che la società bianconera.