Juve attenta, prendono McKennie a zero: il nome del suo nuovo club

Il futuro di Weston McKennie alla Juve è sempre più in bilico: il centrocampista può partire addirittura a parametro zero

La campagna acquisti della Juve continua, ma con la necessità di bilanciare entrate e uscite per far sì di mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa competitiva, ma con grande attenzione anche ai conti – Cristiano Giuntoli ha speso comunque parecchio fino a questo momento per gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram, in attesa di Teun Koopmeiners.

Proprio il centrocampo è il reparto, al momento, maggiormente cambiato e che si basa soprattutto su nuovi talenti tecnici in grado di poter esprimere l’idea di calcio di Thiago Motta e comandare il gioco. Inevitabilmente, per chi è arrivato e dovrà avere uno spazio importante, c’è anche chi è pronto ad andare via e non rientra più nei piani. In tal senso, sembra ormai aver preso una direzione ben precisa il futuro di Weston McKennie.

Il 25enne si è rivelato spesso un’arma a disposizione di Massimiliano Allegri, tanto da essere definito un suo pupillo. Spesso ha giocato come mezzala, come esterno destro di centrocampo, un vero e proprio jolly capace di fornire prestazioni importanti e sfruttare anche le sue capacità di inserimento in zona offensiva. Con Thiago Motta, però, le cose cambieranno per forza di cose, e non è da escludere, infatti, neanche un trasferimento a parametro zero.

McKennie può lasciare la Juve a zero: occhio al Dallas

Il centrocampista gode di grande considerazione negli Stati Uniti, anche perché è un titolare assoluto della sua Nazionale e ha giocato tutte le partite a disposizione da titolare nel corso dell’ultima Copa America, pur senza mettere a segno né gol, né assist.

In ogni caso, la Juve pare decisa a non puntare su di lui e l’aveva inserito anche nella trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz, prima del mancato accordo tra il club di Premier e il calciatore. Quindi, McKennie è rimasto in bianconero, ma con la prospettiva di lasciare comunque il club nel prossimo futuro.

Non è da scartare, quindi, l’opzione che possa restare a Torino fino a giugno 2025 e poi liberarsi a parametro zero. A quel punto, attenzione al Dallas, club con cui ha giocato anche prima dello sbarco in Europa allo Schalke 04. Sarebbe un ritorno in patria sicuramente suggestivo per il calciatore e anche per il club della Mls.