La Juve vende Chiesa e chiude l’affare dell’estate: “Firma a un passo”

La Juve vende Chiesa e chiude l’affare dell’estate, notizia bomba dalla Spagna: è lui l’obiettivo di Giuntoli.

Dalla Continassa alla Germania. Archiviata la prima parte di ritiro, Motta e la sua truppa si sono spostati ad Herzogenaurach, presso il quartier generale dell’Adidas. La Juventus continuerà a lavorare in terra teutonica fino a venerdì 26 luglio, data in cui è in programma la prima amichevole pre-stagionale con il Norimberga al Max-Morlock Stadion.

Nelle prossime due settimane rientreranno tutti, anche chi al momento è ancora in vacanza e sta sfruttando questi giorni per ricaricare le pile, avendo preso parte ad Europei o Copa America. Tra i giocatori che non sono stati convocati per la seconda parte di ritiro c’è anche Federico Chiesa, che ieri è convolato a nozze con la sua Lucia. L’esterno bianconero, reduce da un Europeo tutt’altro che esaltante, probabilmente lascerà Torino entro la fine dell’estate. La rottura con i dirigenti della Juventus, per via del mancato rinnovo del contratto, è sotto gli occhi di tutti. E Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica, sta facendo di tutto per ricavare il più possibile dalla sua, ormai probabilissima, cessione.

La Juve vende Chiesa e chiude l’affare dell’estate, in Spagna sono sicuri: arriva Oyarzabal

Una volta ceduto Chiesa, la Juventus potrà reinvestire i soldi della cessione per arrivare a quegli obiettivi che si è prefissata lo scorso maggio, non appena è finito il campionato.

Il chiodo fisso di Giuntoli è Teun Koopmeiners, di cui l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi, se non di fronte ad un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Dalla Catalogna, tuttavia, sono convinti che la Signora stia inseguendo anche altri profili. Ad esempio quello di Mikel Oyarzabal, capitano della Real Sociedad e grande protagonista degli ultimi Europei. L’attaccante basco, secondo il quotidiano catalano El Nacional, sarebbe molto vicino alla Juventus, anche se il prezzo del suo cartellino (75 milioni di euro) è ben più alto rispetto a quello di Koopmeiners.