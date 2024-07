La notizia sconvolge anche i tifosi della Juve, una stella rescinde il contratto

I tifosi della Juventus sono rimasti molto colpiti dalla notizia che è arrivata in queste ultime ore: ha deciso di rescindere il contratto

Un nome molto affermato non è riuscito a ritrovare la forma di un tempo e dopo gli ultimi tentativi di recuperare la propria carriera ad alti livelli ha deciso di dire basta. Ora è svincolato.

Il mercato della Juventus non è di certo terminato, ma ha regalato già tantissimo in questa caldissima estate. Giuntoli si è messo per la prima volta all’opera con il suo metodo, visto che la scorsa stagione era arrivato a Torino con dei piani già impostati e poco tempo per incidere. Douglas Luiz, Khéphren Thuram e il possibile colpo Koopmeiners sono una base solidissima da cui ripartire, per regalare a Thiago Motta una squadra in grado di lottare ai massimi livelli per il vertice.

Di certo qualche altro giocatore arriverà anche in attacco, soprattutto se dovessero concretizzarsi a breve le uscite di Chiesa e Soulé, contesi dalla Roma e da qualche club di Premier League. Per il gioco dell’ex tecnico del Bologna è fondamentale avere certi profili sulle ali, in grado di svolgere un doppio lavoro tra fase offensiva e difensiva, dei veri e propri raccordi tra centrocampo e attacco.

Tutto finito per Douglas Costa: l’ex juventino rescinde il contratto con il Fluminense

Come avvenuto nell’epoca Sarri, quindi, gli esterni d’attacco ricopriranno un ruolo particolarmente importante nella Juventus di Motta e per questo bisogna trovare i profili giusti (sembra che Chiesa non rientri nelle grazie dell’allenatore italo-brasiliano).

Chi aveva impressionato in Serie A per velocità e qualità tecnica sulla fascia era Douglas Costa, pescato da Marotta e Paratici al Bayern Monaco e messo a disposizione prima di Allegri e poi di Sarri. L’ala brasiliana, falcidiata dagli infortuni in carriera, aveva dimostrato di poter fare la differenza quando stava bene, regalando giocate sensazionali.

Dopo l’esperienza italiana, conclusasi nel 2020, Douglas Costa era tornato prima in Germania, sempre al Bayern, per poi spiccare il volo verso la California. Con i Los Angeles Galaxy è rimasto l’arco di una stagione, firmando nel 2024 per il Fluminense. A Rio de Janeiro, però, il classe ’90 non si è mai ritrovato, tanto che in 22 presenze ha messo a segno solo un assist e zero gol. Ora è arrivata la notizia anche della rescissione contrattuale, che scriverà probabilmente la parola fine sulla sua lunga carriera.