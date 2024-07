Sì di Szczesny a una grande, 6 milioni nelle casse della Juve

Il portiere ha ricevuto diverse offerte in questa sessione di mercato e per lui non c’è più spazio alla Juve: ora forse c’è l’incastro giusto

Fino a questo momento il calciomercato della Juventus è stato molto soddisfacente per i tifosi perché sono arrivati alcuni giocatori di buon livello che possono far sognare l’ambiente. Il desiderio di gran parte della tifoseria è infatti quello di riuscire a tornare a vincere lo Scudetto già quest’anno, a cinque di distanza dall’ultima volta. In casa Juve tutti infatti sperano che la nuova guida tecnica targata Thiago Motta possa rivelarsi funzionante e valida fin da subito.

Dopo i bei movimenti in entrata però per la Juve ora è arrivato anche il momento di fare qualche cessione. Da diverse settimane si parla ormai della partenza di Wojciech Szczesny che in bianconero non avrà più molto spazio in quanto la società e il tecnico hanno deciso di puntare su un profilo più giovane come Michele Di Gregorio del Monza. In queste ore potrebbe concretizzare l’addio del portiere polacco che ha ricevuto una bella offerta da un big europea.

Il Chelsea bussa alla porta della Juventus per Szczesny: il polacco può tornare a giocare in Premier League

In queste settimane in cui si discuteva spesso della possibile cessione di Szczesny si è parlato molto degli interessamenti dall’Arabia Saudita che però non si sono poi concretizzati e anche di quello del Monza. L’AD biancorosso Adriano Galliani spera ancora che entro fine agosto l’affare possa andare in porto e che quindi il sostituto di Di Gregorio possa provenire proprio dalla Juve.

Il Monza però deve fare i conti anche con la concorrenza di una big del calcio inglese, vale a dire il Chelsea. I Blues sono in trattativa con la Vecchia Signora per cercare di trovare una fumata bianca e la stretta di mano finale potrebbe essere raggiunta sulla base di un’intesa da circa 6 milioni di euro.

Per Szczesny accettare questa proposta significherebbe tornare a giocare in Premier League e proprio in quella Londra che lui conosce molto bene avendo già vestito la maglia dell’Arsenal prima di venire in Italia a giocare prima con la Roma e poi con la Juventus. Per il Chelsea invece ci sarebbe la certezza di prendere un portiere di esperienza e di affidabilità che sarebbe un ottimo sostituto di Robert Sanchez che ad oggi sembra sul piede di partenza.