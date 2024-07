Thiago Motta spiazza tutti, clamorosa decisione su Vlahovic

Il progetto della Juve di Thiago Motta passa anche dal destino di Dusan Vlahovic: la decisione sul serbo è clamorosa

La Juve sta cambiando tanto in sede di calciomercato, a partire dal centrocampo, dove la rivoluzione dettata da Cristiano Giuntoli e concretizzata nelle ultime settimane si sta completando. Sono tanti i volti nuovi, calciatori di livello internazionale e capaci di dare una nuova manovra e un’identità completamente diversa alla squadra. Ma le azioni del direttore sportivo bianconero non si fermeranno di certo qui, con la promessa di chiudere almeno altri tre colpi, uno per reparto, e fare felice Thiago Motta.

L’ormai ex tecnico del Bologna, però, ha un’impresa ancor più ardua nel frattempo: lavorare con il gruppo che ha a disposizione e tentare di forgiare la rosa in modo tale da comporre la miglior squadra possibile in relazione alla sua idea di calcio, che di sicuro non ha intenzione di abbandonare. Per farlo avrà bisogno anche del miglior Dusan Vlahovic.

Il centravanti ex Fiorentina è salito sull’altalena nelle ultime stagioni, alternando periodi in cui è andato a segno con grande continuità a momenti in cui fare centro sembrava praticamente impossibile per lui. Ora l’allenatore ha un piano ben preciso per valorizzarlo al massimo.

Vlahovic centrale nell’era Thiago Motta: come ha intenzione di sfruttarlo il tecnico

Ovviamente, Vlahovic continuerà a fare il suo mestiere, quello del centravanti, ma la Juve e il suo nuovo allenatore hanno sempre più l’intenzione di metterlo al centro del progetto e stavolta senza chiedergli sacrifici eccessivi in zone di campo che non gli appartengono. Abbiamo visto nelle ultime stagioni che il serbo è stato capace di andare in gol con regolarità quando servito a dovere. In 38 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione, ha messo a segno ben 18 reti – poi, però, è rimasto a secco con la Serbia a Euro 2024.

Thiago Motta quando ne ha parlato alla stampa, durante la sua presentazione, è stato piuttosto chiaro: “È un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra e di uno spirito di squadra. Quando questo funziona, i talenti emergono da soli. Non ho dubbi che con il funzionamento della squadra faranno una grande stagione”.

Il piano è comunque delineato, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’: Vlahovic verrà messo nelle condizioni di avere molti più palloni giocabili e di percorrere meno metri di campo, anche in fase difensiva. Così Thiago Motta spera che emergano ancora di più le sue doti di realizzatore, lasciati gli infortuni alle spalle.