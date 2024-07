Una stella degli Europei alla Juventus: ha già stregato Giuntoli

Una stella degli Europei alla Juventus. La lunga lista dei papabili per un posto nella nuova Juve si arricchisce di un altro profilo top.

Le trattative, in casa Juventus, in questa calda estate da ‘Anno Uno‘, somigliano sempre più alle ciliegie. Una tira l’altra. Non importa se sia un’operazione in uscita, o in entrata, se riguardi un attempato parametro zero oppure appartenga al cerchio ristretto delle possibili ‘nuove promesse’.

Il mercato si vive a tutto tondo e Cristiano Giuntoli se lo sta gustando a 360°. Finalmente in questa sessione di mercato può dire la sua. Fare ‘avances’ importanti, persino compiere opere di disturbo. Tutto è tornato alla normalità. Quasi. Il direttore tecnico della Juventus ha ricostruito attorno a sé il suo storico gruppo di lavoro, iniziando dal suo braccio destro, Giuseppe Pompilio. E lo sguardo della Juventus non è rivolto solo e soltanto ai grandi nomi di cui sono piene le prime pagine dei giornali, ma anche a quel mondo, e a quel mercato, delle giovani promesse che nel corso degli anni è diventato sempre più importante nelle strategie operative della società bianconera.

Da questo punto di vista la Juventus è pronta a colpire ancora.

Sarà Berkay Yilmaz il prossimo gioiello bianconero?

E’ l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ad indirizzarci verso il possibile, probabile prossimo ‘giovane’ obiettivo della Juventus.

“La Juventus è interessata al terzino sinistro classe 2005 Berkay Yilmaz del Friburgo. Il ragazzo sta facendo benissimo a Euro19 e la Juve lo apprezza, mentre il Friburgo ha fatto una proposta importante per tenere Yilmaz come giocatore chiave per il proprio progetto“. Nel momento in cui parte della critica inizia a ‘criticare’ la strategia adottata dalla Juventus di cedere alcuni dei migliori elementi della sua Next Gen per finanziare i suoi acquisti, la società bianconera si concentra nel dare seguito ad un progetto al quale nessuno, solo qualche anno fa, credeva. E poi quel nome Yilmaz che richiama tanto un altro: Yildiz…