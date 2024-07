Altro che incedibile, prendono Yildiz per 65 milioni: non è il Chelsea

Kenan Yildiz a sorpresa potrebbe lasciare la Juve: offerta da 65 milioni, il suo futuro non è al Chelsea. Ecco dove andrà, tutti i dettagli

Cristiano Giuntoli aveva fatto già capire che non ci sono giocatori che verranno trattenuti in ogni caso in bianconero, soprattutto a fronte di offerte considerate irrinunciabili dalla Juventus. L’evolvere della situazione legata ad Yildiz, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile e potrebbe aprire le porte a scenari suggestivi.

Anche il turco non sembra essere immune da questa regola e la Juve potrebbe lasciarlo partire se dovesse arrivare un’offerta ritenuta giusta. Come ad esempio può esserla quella da 65 milioni di euro complessivi con un club che è pronto ad offrire questa cifra per accaparrarsi le prestazioni del classe 2005, rivelazione anche ad Euro 2024 con la sua Turchia. Il futuro probabilmente è in Premier League, anche perché sono pochi i club al mondo che possono permettersi un esborso economico del genere.

Yildiz-Juventus, intrigo e addio: spettro in Premier League e affare da 65 milioni

Yildiz era seguito con interesse, registrato negli ultimi mesi, dal Chelsea. Ma non sembra che siano i blues ad aver intenzione di mettere sul piatto una cifra così esosa. C’è un’altra big della Premier, però, disposta a farlo.

Ci riferiamo al Liverpool, che dopo l’era Klopp è pronta a cambiare e affidarsi maggiormente ai giovani per tornare a vincere la Premier League dopo anni di dominio del Manchester City. Le big inglesi vogliono spezzare l’era della squadra di Guardiola, mai nessun club aveva dominato in maniera così netta nell’era della Premier, ovvero negli ultimi 30 anni. Il Liverpool avrebbe messo nel proprio mirino il turco.

La squadra inglese potrebbe entrare nell’ordine di idee di mettere sul piatto 45 milioni alla Juve e 4 al giocatore per cinque anni. Sul tavolo, insomma, sarebbero in tutto 65 milioni di euro. Una cifra importante ma che un giovane promettente come il fantasista classe 2005 ha dimostrato di poter valere. Le prossime settimane ci diranno se ci sarà un affondo, in attesa dell’inizio delle competizioni fissate per metà agosto sia in Italia che in Inghilterra, così come negli altri campionati top d’Europa. Proposta che, verosimilmente, la ‘Vecchia Signora’ deciderà di rispedire al mittente.

Yildiz si è messo in luce come uno dei talenti migliori in ambito internazionale e l’Europeo ne ha dato la conferma: la Juve ha tre la mani un gioiellino dal futuro assicurato. Starà nella bravura di Thiago Motta e Giuntoli non disperdere il suo talento valorizzandolo in campo o vendendolo alla giusta cifra.