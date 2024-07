Calciomercato Juventus, scelto il vice Vlahovic: scambio sul piatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri a quanto pare hanno scelto il vice Vlahovic. Il colpo con lo scambio

Nonostante siano già arrivati quattro volti nuovi di prima fascia, Cristiano Giuntoli non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato e ha annunciato che i bianconeri hanno intenzione di fare altri tre innesti. E uno potrebbe essere lì davanti.

Una prima punta, un sostituto di Dusan Vlahovic visto che Thiago Motta dovrebbe adottare un 4-2-3-1 come sistema di gioco di base. E nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale di Luciano Spalletti, che potrebbe vestirsi di bianconero nel corso delle prossime settimane. Non è un’operazione semplice, perché sulle tracce dell’oriundo ci sarebbe anche la Roma, però Giuntoli, secondo le informazioni riportate dal Corriere dello Sport, avrebbe in mano il jolly per lo scambio.

Calciomercato Juventus, Milik per Retegui

Il profilo che potrebbe far pendere l’ago della bilancia a favore della Juventus potrebbe essere quello di Milik, almeno secondo le informazioni che sono state appunto riportate dal quotidiano. Il polacco non è incedibile, ovviamente, e dentro la Juventus si starebbe pensando allo scambio. Magari anche inserendo una parte di cash da versare nelle casse dei liguri.

Giuntoli in ogni caso sembra davvero voler fare sul serio, tant’è che la proposta di cambio al Genoa sarebbe già stata messa sul piatto. C’è da capire, quindi, se verrà accettata questa proposta. Ma la sensazione, qualora Gilardino non dovesse accettare, è che si potrebbe lavorare per cercare di trovare un’altra formula. Vedremo quindi se Retegui si vestirà di bianconero, sarebbe un vice Vlahovic davvero con i fiocchi per la Juventus.