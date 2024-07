Champagne Juventus, Giuntoli chiude un’altra trattativa

Champagne Juventus. La società bianconera è pronta a mettere a segno un’altra operazione di mercato di grande rilievo. Quale?

Cristiano Giuntoli è in Germania. Il direttore tecnico bianconero ha seguito con la massima attenzione l’ultimo allenamento della Juventus svoltosi sotto la guida di Thiago Motta.

Il telefonino rigorosamente acceso poiché le trattative partono, si bloccano, per poi ripartire. Ed in queste giornate le comunicazioni del direttore tecnico bianconero sono pressoché incessanti. Da un momento all’altro potrebbero infatti arrivare le tanto sospirate ‘adeguate offerte’ in grado di chiudere definitivamente delle trattative in uscita che darebbero poi il via a vitali operazioni in entrata. Le porte girevoli, ovunque canoniche nei periodi del calciomercato, dalle parti della Continassa rischiano di andare fuori giri. Innumerevoli, infatti, potrebbero essere le uscite così come, in misura leggermente ridotta, le nuove entrate. Ed in queste ore viene annunciata un’altra uscita in casa Juve.

Giuntoli assesta un altro colpo in uscita

In queste ore il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricordato come ci fosse ancora lui nella Juventus che dava avvio al progetto della seconda squadra. All’inizio la denominazione corretta è stata Juventus U23. Soltanto dal 2022 ha preso il nome di Next Gen.

Un progetto cui nessuno, allora, al di fuori della Juventus, ha dato fiducia. Anzi, gli scettici hanno formato ben presto un nutrito esercito. Oggi, insieme alla Juventus, anche Atalanta e Milan hanno sposato il progetto. L’Inter arriverà, non si quando, ma arriverà. La Next Gen, con il suo ricco serbatoio di talenti venuti fuori in questi anni, sta rappresentando una straordinaria risorsa per la Juventus. Le operazioni in uscita che hanno già riguardato alcuni giovani talenti bianconeri, e quelle che potrebbero arrivare a breve, hanno assicurato, ed assicureranno, le risorse economiche necessarie per chiudere le operazioni in entrata. Secondo Sacha Tavolieri un altro giovane della Next Gen è in uscita dalla Juventus: “Il Genoa è vicino ad ingaggiare Tarik Muharemovic dalla Juventus! Si lavora per finalizzare il prestito con opzione obbligatoria a 6 milioni di euro per il giovane difensore bianconero“. Operazione che ricorda da vicino quella che visto protagoniste sempre il Genoa e la Juventus per un altro difensore bianconero, il belga Koni De Winter. Tarik Muharemovic è un’altra possibile uscita dalla Next Gen. Un altro possibile potenziale rimpianto.