Destinazione impensabile, Arthur cambia squadra: prestito con obbligo di riscatto

In casa Juventus si lavora verso la prossima stagione. Giuntoli vuole rinforzare la rosa, ma con un occhio al bilancio.

Prosegue il cammino della Juventus con Thiago Motta che ha diramato i convocati per il ritiro in Germania. La formazione bianconera è ancora in alto mare, diversi giocatori devono ancora rientrare dopo le vacanze per le Nazionali e il club sta lavorando intensamente sul mercato.

Sono arrivati Di Gregorio, Thuram Jr, Douglas Luiz e Cabal mentre è stato confermato l’addio di Rabiot. Il francese ha rifiutato l’offerta bianconera ed è ora libero di trovarsi una nuova squadra da svincolato. La Juve vuole fare altri colpi, ma prima deve cedere: la priorità – chiarita a tutto tondo a Giuntoli – è ridurre il monte ingaggi e liberare i giocatori, considerati cosiddetti esuberi.

Se è chiaro che ci sono buone offerte per i giovani Huijsen e Soulè non si può dire lo stesso per alcuni giocatori con ingaggio troppo alto, a partire da Kostic e Milik fino soprattutto al regista brasiliano Arthur. Il calciatore è un errore della dirigenza precedente, lo scambio con Pjanic ha portato dietro scorie e soprattutto un maxi ingaggio che porta Arthur ad essere quasi invendibile sul mercato. Il calciatore è reduce da una buona annata alla Fiorentina, ma – proprio per la questione ingaggio – è stato inutile quasi discutere del possibile riscatto. Nelle ultime ore è spuntata una nuova opzione, un’ipotesi che faciliterebbe le cose alla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juve, il centrocampista verso l’addio

Secondo alcune indiscrezioni Arthur potrebbe tornare in Brasile, questa volta a titolo definitivo. Sul giocatore c’è il Gremio che riporterebbe volentieri a casa il brasiliano: difficile l’ipotesi prestito secco, visto soprattutto il lauto ingaggio e per questo le due società starebbero lavorando ad una formula fantasiosa.

Prestito con obbligo di riscatto in base a determinate condizioni, presenze e prestazioni del giocatore, comunque lontano dal rendimento che lo vedeva brillare in Brasile e poi in Spagna.

L’ipotesi Gremio è percorribile soprattutto in quanto il giocatore vorrebbe tornare nel proprio paese con la famiglia e sarebbe disposto anche ad un sacrificio economico per questo motivo. In caso di accordo il Gremio proporrebbe un ingaggio men che dimezzato ma spalmato su più anni e Arthur starebbe riflettendo seriamente su questa possibilità. Anche perchè al momento ha un ingaggio fino al 2026 e non ci sono tante acquirenti interessate al suo cartellino.