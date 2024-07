Giuntoli brucia Inter e Napoli, lo prende la Juve per 15 milioni più bonus

La Juventus prepara un altro grande colpo di mercato, la mossa di Giuntoli che brucia Inter e Napoli: affare da oltre 15 milioni

Ci si aspettava una Juventus protagonista sul mercato durante questa estate e i pronostici stanno venendo rispettati dall’attività incessante di Cristiano Giuntoli. Il direttore tecnico bianconero, dopo un primo anno di “apprendistato”, ha preso in mano le chiavi della gestione sportiva e sta rivoluzionando la rosa, per portarla ad esprimere un calcio più consono alle proprie idee manageriali. Puntando, naturalmente, a vincere, anche se non sarà facile.

Al momento, sono quattro gli acquisti messi a segno, con gli arrivi di Douglas Luiz, Khephren Thuram, Di Gregorio e Cabal. Un ottimo inizio per chiarire le proprie ambizioni, ma naturalmente non basta. Serviranno altri innesti di qualità, per dare a Thiago Motta una squadra che possa praticare il tipo di calcio congeniale al tecnico.

Questo è tra l’altro il motivo per il quale la Juventus sta insistendo molto anche sul fronte cessioni, incluse quelle di calibri molto pesanti della squadra. Non solo per fare spazio ai nuovi arrivi, ma anche per incassare quanto più possibile per colpi importanti. Insomma, da qui a fine mercato aspettiamoci altri colpi super dai bianconeri.

Alla fine di agosto, sapremo a cosa potrà effettivamente ambire la Juventus. Che punta al massimo e sta lanciando segnali alle dirette concorrenti. L’ultima mossa di Giuntoli in particolare è una beffa a Inter e Napoli.

Juventus, altro colpo per rilanciare la candidatura scudetto: così arriva Dedic

Dal confronto a distanza con i nerazzurri campioni d’Italia e con gli azzurri targati Antonio Conte, oltre che con il Milan e altre concorrenti temibili, passerà la corsa per il titolo. Che la Juventus vuole affrontare con Amar Dedic.

Il bosniaco, che compirà 22 anni ad agosto, è un laterale destro, attualmente in forza al Salisburgo. Con una spiccata propensione offensiva, come testimoniano i 5 gol e 5 assist della scorsa stagione.

E’ un profilo che in giro per l’Europa piace molto, la Juventus vuole stringere i tempi. La richiesta del Salisburgo è di 20 milioni di euro, secondo ‘Calciomercato.it’ i bianconeri potrebbero chiudere per 15 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Lo seguivano anche Inter e Napoli, che però al momento si stanno dedicando ad altro sul mercato interno ed esterno. Così, Giuntoli può approfittarne e piazzare lo sprint.