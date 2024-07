Giuntoli geniale, Miretti per un ex centrocampista del Manchester City: che scambio

La Juventus sarebbe pronta a sacrificare Fabio Miretti in sede di mercato per arrivare ad un ex calciatore del Manchester City.

Il futuro di Fabio Miretti appare lontano dalla Juventus con i bianconeri che vorrebbero inserire il suo cartellino in una delle tante trattative che Cristiano Giuntoli sta portando avanti per sistemare il proprio organico.

Il giovane centrocampista vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero ma gli arrivi di Kephren Thuram e di Douglas Luiz sembrano chiudere le porte al classe 2003 che si sta guardando attorno per scegliere la migliore destinazione per la sua carriera. La Juventus, tra l’altro, non sembra volersi accontentare per quello che riguarda il centrocampo con i bianconeri che sperano sempre di riuscire a raggiungere Teun Koopmeiners dell’Atalanta in vista della prossima stagione ma i bergamaschi continuano a fare muro chiedendo circa 60 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: sacrificato Miretti

La Juventus ha messo nel mirino Adrian Bernabé, centrocampista del Parma con un passato nelle giovanili del Manchester City. Un calciatore di grande qualità che è diventato un perno della formazione di Fabio Pecchia e che ha attirato su di lui l’attenzione di molti grandi club.

Per portare il talento spagnolo alla corte di Thiago Motta la Juventus sarebbe disposta a chiudere uno scambio con i ducali alla pari con Fabio Miretti. Lo spagnolo è richiesto espressamente dal neo tecnico bianconero che vede nelle qualità del giovane giocatore del Parma le caratteristiche necessarie per completare il centrocampo a a sua disposizione.

Fabio Miretti, d’altro canto, piace molto all’allenatore del Parma che sarebbe felice di averlo a disposizione andando ad inserire nel proprio organico un calciatore che ha già accumulato esperienza in Serie A ad alti livelli. Resta da capire se il giovane bianconero sia disposto al trasferimento che potrebbe dargli l’opportunità di giocare con maggiore continuità e rilanciare la sua carriera che nell’ultima stagione ha visto troppi alti e bassi.

Nel frattempo Cristiano Giuntoli è al lavoro anche su altre operazioni in uscita con diversi giocatori che sono in uscita per fare cassa. In difesa sembrano essere al passo d’addio Huijsen e Djalò con i due che potrebbero salutare in prestito per trovare maggiore spazio. Sempre più probabile anche la cessione di Federico Chiesa con la punta che potrebbe continuare la sua carriera in Premier League con Chelsea e Tottenham seriamente interessate al suo cartellino.