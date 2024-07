Il Psg demolisce la Juve, ha già detto sì: si infrange il sogno di Motta

Il Psg demolisce la Juve. Da Parigi non arrivano buone notizie per il mercato della Juventus. Sfuma definitivamente un obiettivo di Giuntoli e Motta.

C’è un Juventus che suda sul campo a causa delle alte temperature e dei ritmi di allenamento imposti da Thiago Motta e dal suo staff. Vi è poi un’altra Juventus che suda a causa non soltanto delle alte temperature ma anche per via delle operazioni di mercato da portare a termine repentinamente. E’ il lavoro che vede impegnato in prima linea Cristiano Giuntoli.

La settimana appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per diverse operazioni in entrata ed uscita. Il buon esito delle trattative Matías Soulé e Dean Huijsen da un lato e Teun Koopmeiners e Jean-Clair Todibo potrebbero marcare a fuoco l’intero mercato estivo della società bianconera. Altri due tasselli fondamentali per Thiago Motta che andrebbero ad aggiungersi ai nuovi arrivati Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Michele Di Gregorio. Il tutto al caro prezzo di perdite importanti quali i due giovani talenti provenienti dalla Next Gen. Il tutto al caro prezzo del difficile equilibrio tra competitività e sostenibilità.

La nuova Juventus che hanno ‘disegnato’ Motta e Giuntoli, però, non si ferma qui.

Il PSG porta via Sancho alla Juventus

Dopo l’addio di Adrien Rabiot, è Federico Chiesa l’altra spina nel fianco di Giuntoli e della Juventus. L’addio dell’esterno bianconero sembra certo, anche se non imminente. Per la sua sostituzione Giuntoli sta valutando diverse opzioni.

L’obiettivo principale del direttore tecnico della Juventus portava a Manchester, sponda United. Lì dove, dopo il prestito al Borussia Dortmund, era ritornato l’esterno inglese, classe 2000, Jadon Sancho. L’esperto di mercato Santi Aouna, sul suo profilo X, ha aggiornato la situazione di mercato riguardante l’esterno del Manchester United: “Il PSG ha presentato un’offerta di contratto a Jadon Sancho. le posizioni sono vicine. Secondo fonti parigine, l’ala del MU è estremamente entusiasta del progetto presentato dal PSG. Resta da vedere se il Manchester United vorrà cedere il suo giocatore e a quale prezzo“. Un ostacolo quasi insormontabile si sta di fatto ponendo tra la Juventus e Sancho. Il PSG, perduto Kylian Mbappé ha fondi enormi da investire. Toccherà ora a Cristiano Giuntoli trovare la giusta alternativa a Chiesa e… a Sancho.