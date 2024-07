Kostic più 10 milioni in cambio di una stella della Lazio, follia Juve

Tentativo folle della Juventus per acquistare questo calciatore di talento: messo sul piatto anche il cartellino di Filip Kostic, in uscita dal club.

Il mercato della Juventus procede spedito, secondo le indicazioni del tecnico Thiago Motta, scelto proprio per una piccola rivoluzione ideologica e tattica. Il neo allenatore, arrivato dopo la stagione capolavoro al Bologna, ha chiesto rinforzi giovani e di qualità e le premesse sono ottime.

La Juve ha infatti già chiuso 4 colpi in entrata in questa sessione di mercato. Dopo aver già bloccato da mesi Di Gregorio per la porta, ha definito rapidamente gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram jr. per il centrocampo, arricchendo anche la corsia sinistra difensiva con il colombiano Cabal, preso dal Verona.

Manca però qualcosa in attacco. Motta ha bisogno di almeno due rinforzi offensivi, possibilmente abili a saltare l’uomo e garantire qualità sulle corsie esterne. L’intenzione del club è di sacrificare alcuni elementi non proprio idonei al suo calcio, come Federico Chiesa o Filip Kostic, pur di arrivare ai tanti agognati rinforzi.

Scambio Juventus-Lazio: la proposta bianconera fa tentennare Lotito

L’obiettivo dichiarato numero uno per le corsie esterne offensive si chiama Jadon Sancho, ala inglese di proprietà Manchester United. Ma la Juve, vista la difficoltà a trovare un accordo con il club di Premier League, sta valutando anche delle alternative più raggiungibili. Una di queste arriva dalla nostra Serie A.

Si tratta di Mattia Zaccagni, esterno classe ’95 della Lazio e della Nazionale italiana. Uno dei pochi calciatori ad essersi messo positivamente in mostra durante la spedizione azzurra ad Euro 2024. Zaccagni, già finito nel mirino della Juve in passato, sarebbe tornato prepotentemente in lista.

Pronta una folle offerta della Juve alla Lazio: il cartellino di Kostic, ormai considerato un esubero da Motta, più circa 10 milioni di euro cash per arrivare all’ex esterno del Verona. Ai capitolini la proposta non dispiace, ma senza dubbio il patron Claudio Lotito chiederà alla Juve di alzare l’offerta economica, visto anche il fresco rinnovo contrattuale di Zaccagni fino al 2029.

Dunque una trattativa che si può anche consumare, ma serviranno diversi dialoghi ed incontri per arrivare ad una quadra. Kostic accetterebbe di buon grado la Lazio, visto che nel 4-2-3-1 bianconero non è contemplato. Zaccagni sarebbe un rinforzo ideale per il gioco di Motta, visto che sa saltare l’uomo, segnare e sfornare assist da ala sinistra titolare. Intanto i bianconcelesti in quel ruolo si sono già cautelati prendendo Tijjani Noslin, anche lui ex Verona.