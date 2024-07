La Juventus ha un “nuovo” terzino: la conferma è UFFICIALE

La Juventus ha un “nuovo” terzino, i bianconeri continuano a lavorare sodo nel ritiro tedesco in attesa di notizie dal mercato.

Tra un allenamento e l’altro, tra un’esercitazione tecnica e una sul possesso palla, la Juve di Thiago Motta si avvicina a grandi falcate al primo appuntamento della nuova stagione, l’amichevole con il Norimberga. Da venerdì scorso i bianconeri si sono spostati dal quartier generale della Continassa ad Herzogenaurach, in Germania, presso la sede dell’Adidas.

Il tecnico italobrasiliano sembra essersi calato in fretta nella nuova realtà: l’ex condottiero del Bologna è un po’ come se sedesse sulla panchina bianconera da anni, almeno questa è la percezione di chi gli sta vicino. Sarà forse la grande esperienza ad alti livelli accumulata da giocatore che non gli fa avvertire la pressione, normale per un allenatore che per la prima volta in carriera si ritrova alla guida di un club del calibro della Signora. Fatto sta che Motta ha dimostrato sin dall’inizio di avere le idee chiarissime: nella sua testa, acquisti o non acquisti, la Juventus del futuro la immagina già.

La Juventus ha un “nuovo” terzino, Cambiaso svela il suo nuovo ruolo: “Ma tutto può cambiare”

A Torino l’ex centrocampista di Inter, PSG e della nazionale azzurra, voluto fortemente dal responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, ha ritrovato un “pupillo” come Andrea Cambiaso, che proprio grazie a lui esplose due anni fa a Bologna, convincendo la Juventus a riportarlo a casa.

Uno dei più felici dell’arrivo di Motta è stato proprio l’esterno cresciuto nel Genoa. Cambiaso l’ha ammesso senza problemi in una delle interviste rilasciate dal ritiro di Herzogenaurach. “Dopo 20 giorni di vacanza sono molto contento di essere di nuovo qui – ha detto – Fisicamente sto molto bene. Motta? È un allenatore che ha grande mentalità, ha grande voglia di lavorare ed è molto esigente. Questo ci fa molto bene, anche perché siamo una squadra relativamente giovane. Può aiutarci molto”. “In questi giorni mi sta utilizzando da terzino sinistro – ha concluso Cambiaso – ma non è detto che rimanga in quella zona”.