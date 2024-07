Scambio e addio, doppio tradimento Chiesa: l’Inter si vendica della Juve

Scambio e addio: Federico Chiesa è diventato “l’incubo” di Cristiano Giuntoli. Ecco la situazione attorno al numero 7

Dal sogno all’incubo. Dal Sinner italiano – come definito da Luciano Spalletti – all’uomo che dentro la Juventus per decisione di Thiago Motta non ha più spazio. Federico Chiesa, secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, è diventato uno di quei sogni brutti dei bianconeri, perché le possibilità che possa rimanere a Torino sono pochissime. Ma di offerte, ancora, non ne sono arrivate.

Il permesso matrimoniale non sono gli ha fatto saltare questa parte di preparazione e il viaggio in Germania, ma ha fatto posticipare anche quel faccia a faccia – che sembra inutile – con la proprietà sul rinnovo del contratto. Se ne parla da un anno e se fino ad oggi non si è mai arrivato ad un punto d’incontro è evidente che le strade siano destinate a separarsi. Ma come detto nessuno ha messo sul piatto quei 20-25 milioni di euro che la Juve accetterebbe.

Calciomercato Juventus, la situazione Chiesa

La Roma, come sappiamo, ha fatto un sondaggio per il giocatore ma adesso ha cambiato obiettivo mettendo nel mirino Soulé. Quindi Chiesa sta valutando quelle che potrebbero essere le possibili offerte estere: dal Manchester United – con una complicata ipotesi di scambio con Sancho, nei radar juventini – al Newcastle. E, sullo sfondo, sempre per il primo quotidiano nazionale, si sta facendo sempre più spazio l’ipotesi Inter.

Marotta punta a prendere Chiesa a parametro zero l’anno prossimo. E con il contratto in scadenza già da gennaio si potrebbe trovare un accordo. Chiesa, tra sei mesi o poco più, sarebbe libero di accordarsi con quello che sarebbe il suo nuovo club. Adesso non si parla ovviamente di una trattativa, ma è evidente che il presidente dell’Inter – che ha dimostrato non solo in bianconero ma anche in nerazzurro di essere abbastanza abile sotto questo aspetto – un pensiero ce lo abbia fatto.