“Separato in casa”: Chiesa semina il caos, smacco totale Juve-Inter

“Separato in casa”: Chiesa semina il caos mediatico con la sua vicenda personale. Fresco sposo tra qualche giorno sceglierà il suo futuro.

Sul sagrato del Duomo di Grosseto, nel giorno del suo matrimonio, qualche tifoso bianconero ha urlato a Federico Chiesa: “Fede, rinnova con la Juventus!“.

Dopo l’ufficialità della perdita di Adrien Rabiot, che a dire il vero non ha particolarmente rattristato il popolo bianconero, la sempre più probabile uscita di scena da casa Juventus di Federico Chiesa rattrista e preoccupa decisamente di più. L’attaccante bianconero, classe 1997, arrivato alla Juventus nel 2020 dalla Fiorentina, è uno dei beniamini dell’Allianz Stadium. Dopo quattro anni la storia tra la Juventus e Federico Chiesa sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il contratto in scadenza a giugno del 2025 e l’offerta di rinnovo proposta dalla Juventus all’entourage del giocatore e rispedita al mittente non lascia altra alternativa alla società bianconera. Federico Chiesa deve essere ceduto. La scadenza contrattuale, fissata a meno di un anno, non permetterà alla Juventus di incassare la somma sperata. Allo stesso tempo un Federico Chiesa che si avvicina alla scadenza del contratto rappresenta un grosso affare per diverse società, italiane e non soltanto. Quale il futuro di Federico Chiesa? In tanti se lo domandano e qualcuno ha provato anche a dare una risposta. Come Filippo Tramontana.

Chiesa all’Inter!

Il futuro di Federico Chiesa dà adito a grandi discussioni. Argomento che spacca come pochi. Tra coloro che non lo vorrebbero cedere mai e, tantomeno vederlo con la maglia di una rivale ‘storica’ e quelli che, stanchi di aspettare una crescita definitiva che non arriva mai, lo vedrebbero bene altrove.

Filippo Tramontana, giornalista di Telelombardia, di comprovata fede interista, ha provato a tracciare possibili scenari riguardanti Federico Chiesa. La considerazione principale è che Chiesa è un prospetto che non può non interessare le grandi squadre, poiché è forte ed ancora giovane, essendo un classe 1997. Il timore dei tifosi della Juventus di vedere Chiesa con la maglia dell’Inter è stato rafforzato dalle parole di Filippo Tramontana che ha osservato come la società nerazzurra: “con i parametri zero ha il fiuto particolarmente sviluppato“. Qualora Chiesa decidesse di approdare all’Inter a parametro zero: “vivrebbe una stagione da separato in casa alla Juve“, non la migliore condizione per presentarsi alla sua nuova compagine. Occorrerà pertanto attendere ancora gli sviluppi di una vicenda che sembra avere contorni indecifrabili e tempi di risoluzione estremamente lunghi.