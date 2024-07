Un difensore dice addio alla Juve, c’è la nota del club

In queste ore è giunta l’ufficialità della partenza di un difensore dalla Juve: ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera

Questa estate 2024 è un punto di svolta molto importante per la Juventus perché la società ha cambiato molto a livello dirigenziale e anche tecnico per la prima squadra. Inoltre il calciomercato che sta conducendo indica che l’obiettivo è quello di uscirne rinforzata sia a livello di prima squadra maschile che per quanto concerne la formazione femminile. I bianconeri vogliono tornare a vincere lo Scudetto in entrambe le categorie, cosa che ultimamente non è successa.

Anche la formazione che giocherà il prossimo campionato di Serie C necessitava di rinforzi e il club ha già optato per alcuni innesti importanti. Nel nuovo torneo di C, i giovani bianconeri Under 23 sono stati inseriti addirittura nel girone C e quindi dovranno farsi molte lunghe trasferte nel Sud Italia nel corso di questa nuova stagione. Nel frattempo i tifosi juventini che seguono anche la Next-Gen devono prendere nota di una cessione nel reparti difensivo.

Juventus Next-Gen, c’è l’annuncio ufficiale: De Marino ceduto a titolo definitivo alla Pro Vercelli

Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso nota la cessione di Davide De Marino. Si tratta di un difensore centrale nato nel 2000 che ha buona esperienza in Serie C e che è stato ceduto proprio in queste ore alla Pro Vercelli. De Marino rimane così a giocare in C e resta anche in Piemonte, vicino a casa. Lo farà però tuttavia senza sfidare gli ex compagni della Juve Next-Gen visto che giocherà nel girone A.

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club bianconero per rendere noto il trasferimento: “Davide De Marino nella stagione 2024/2025 vestirà la maglia della Pro Vercelli. Il difensore classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo nel club del vercellese e dopo l’esperienza nel Girone C di Serie C della scorsa stagione con la maglia della Virtus Francavilla tornerà a giocare nel Girone A dove ha già totalizzato 34 presenze tra Next Gen e Pro Vercelli”.

Nello stesso comunicato dei bianconeri viene sottolineato anche come il centrale classe 2000 abbia già avuto un’esperienza negli anni scorsi con la divisa del club vercellese e che quindi per lui si tratta di un ritorno: “È un ritorno il suo, dunque, alle Bianche Casacche dove Davide ha militato dall’estate del 2016 al gennaio del 2021 passando dal Settore Giovanile alla Prima Squadra. Buona fortuna, Davide!“.