50 milioni e un vicecampione d’Europa in cambio di Bremer, bomba Juve!

La Juventus valuta la cessione di qualche top player. Bremer, ad esempio, può salutare la compagnia da un momento all’altro.

Non ci sono intoccabili in casa Juventus. La società, infatti, dopo aver completato gli acquisti di Khephren Thuram, Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Juan Cabal è pronta a valutare la cessione di qualche top player in modo tale da incamerare i fondi necessari per finanziare i prossimi colpi in entrata. In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Federico Chiesa e Wojciech Szczesny ma non solo. Possibile, infatti, anche la partenza di Gleison Bremer.

Il brasiliano nelle ultime ore è finito nel mirino del Liverpool, che ha cominciato a muoversi in previsione di un addio di Virgil van Dijk. L’olandese è legato ai Reds fino al 30 giugno 2025 e le parti, almeno fino a questo momento, non sono riuscite a trovare la quadra sul rinnovo. Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti concreti, gli inglesi provvederanno a venderlo così da monetizzarne la partenza ed evitare di perderlo a zero.

Scattato il casting volto ad individuare l’adeguato sostituto del 33enne: la scelta, in tal senso, è ricaduta proprio su Bremer che, in questi mesi, non ha mai nascosto il desiderio di mettersi alla prova in Premier League. Contatti tra le società non sono ancora partiti tuttavia la pista è destinata a diventare rovente da un momento all’altro. Già pronta l’offerta da sottoporre al football director bianconero Cristiano Giuntoli.

Juventus, Bremer se ne va: offerta da 50 milioni

Sulla scrivania del manager, in particolare, potrebbe arrivare una proposta compresa tra i 45 e i 50 milioni più il cartellino di Joe Gomez, convocato agli ultimi Europei ma non utilizzato dall’ormai ex Ct Gareth Southgate. A quel punto bisognerebbe capire quale possa essere la posizione della Juventus, alla luce della centralità di Bremer nel nuovo progetto tecnico di Thiago Motta. Di certo, comunque, l’eventuale partenza di Bremer verrà anticipata da quella di Dean Huijsen al centro di un intrigo di mercato.

Il classe 2005, rientrato alla base dopo il prestito alla Roma e escluso dal nuovo progetto della Juve, piace al Bayer Leverkusen iscrittosi alla corsa su input di Xabi Alonso. Lo spagnolo con passaporto olandese, dal canto suo, preferirebbe però sbarcare al Paris Saint Germain. Giuntoli, in attesa di sedersi al tavolo delle trattative, ha comunicato ai due club il prezzo del cartellino (30 milioni). Previsto, infine, il divorzio da Daniele Rugani. Per l’ex Empoli si è parlato di un interessamento da parte del Bologna, che ha poi deciso di approfondire l’opzione Mats Hummels. Adesso in pole position risultano esserci alcune squadre dell’Arabia Saudita. La rivoluzione del pacchetto arretrato bianconero sta per scattare.