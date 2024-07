Accordo totale per Chiesa: ha scelto il nuovo club

Accordo totale per Chiesa: dall’Inghilterra sono sicuro che il club e Federico abbiano trovato l’accordo. La Juventus si allontana

Oggi è stata la giornata di Federico Chiesa, che si è presentato al J|Medical a Torino, dopo il matrimonio, per sostenere le visite mediche in vista della nuova stagione. Ma sappiamo benissimo che il giocatore – che a quanto pare non rientra nei piani di Thiago Motta – è in uscita. E Giuntoli si aspetta una chiamata convincente per chiudere l’affare.

Nelle scorse settimane si è parlato con molta insistenza della Roma. Però Chiesa non pare essere così tanto convinto della destinazione. Sfumata per il momento anche l’ipotesi Manchester United – si era parlato anche di uno scambio con Sancho – e con il Bayern Monaco, infine, che mai realmente ha avanzato una richiesta, dall’Inghilterra, e precisamente da Team Talk, arriva una notizia importante su quello che potrebbe essere il futuro del giocatore della Juve e della Nazionale. Si parla di un accordo già trovato, o quasi, con il giocatore sulla base di un contratto di 6 milioni di euro all’anno per i prossimi 4 anni.

Accordo con Chiesa, c’è il Tottenham

E il club sarebbe il Tottenham, non convinto di quello che potrebbe dare Richarlison l’anno prossimo, che starebbe pensando appunto a Chiesa come innesto in questa sessione di mercato. Con il giocatore, come detto, si sarebbe già arrivati ad un punto d’incontro. Mentre con la Juventus ci potrebbero essere dei colloqui già nel corso di questa settimana.

Gli Spurs sanno benissimo qual è il costo del cartellino: con 25 milioni di euro – e i soldi non sono un problema – possono strapparlo a Giuntoli. Che, da come abbiamo capito, non si opporrebbe di certo a questa operazione di mercato. Quindi occhio a quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi giorni.