Beffa Juve, l’addio scuote tutti: si trasferisce al Napoli per 6 milioni

L’addio alla Juve movimenta il calciomercato italiano: può trasferirsi al Napoli per 6 milioni di euro

La prossima Serie A si baserà su equilibri ben precisi dopo tanti cambi in panchina e rivoluzioni tra le principali big del nostro massimo campionato. Sicuramente tra le squadre che sono mutate più profondamente c’è la Juve, che ha visto l’arrivo di Thiago Motta e già di diversi nuovi titolari, con la prospettiva di puntare fin da subito allo scudetto, attraverso nomi quali Douglas Luiz e Khephren Thuram, ma anche altri colpi che arriveranno di sicuro in tutti i reparti da qui a settembre.

La rivoluzione più importante, però, sarà in casa Napoli. Come è già capitato diverse volte, Antonio Conte metterà mano al gruppo decidendo chi resterà e chi andrà via, ma soprattutto dando un’identità ben precisa alla squadra, ben diversa da quella della scorsa stagione, e ancora con molte operazioni da concludere sul calciomercato.

Nelle ultime ore, però, proprio una trattativa che sta coinvolgendo le principali big sta prendendo sempre più quota, a partire dall’addio alla Juve. Il giovane classe 2006 Giovanni Leoni non è più tra gli obiettivi della Vecchia Signora, che ha già chiuso l’arrivo di Juan Cabal dal Verona, battendo l’Inter in un duello diretto.

Leoni nel mirino del Napoli: la Juve si è tirata indietro

Proprio quando i bianconeri sembravano tra le principali pretendenti al talento, si sono tirati indietro, lasciando spazio alla dirette rivali. Ora, secondo quanto riporta ‘mondoprimavera.com’, in prima fila ci sarebbe il Napoli di Conte, che è pronta a mettere sul piatto 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centrale. Nonostante la giovane età, l’anno scorso ha giocato tutta la seconda parte di stagione da titolare agli ordini di Andrea Pirlo, dimostrandosi un po’ acerbo in alcune fasi di gioco, ma mostrando anche grandi qualità fisiche e nell’anticipo.

Insomma, è ancora un talento da plasmare e su cui puntare, e su cui c’è anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, da tempo sono in trattative con i blucerchiati, che vorrebbero tenere il ragazzo almeno per la prossima stagione, anche se in prestito. A questo punto, si profila una sfida tra la Beneamata e i partenopei, nonostante i meneghini a questo punto non vogliano partecipare ad aste, per cui il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe presto avere la meglio su tutte le concorrenti.