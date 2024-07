Blitz in Germania di Giuntoli: la Juventus non ha perso tempo

Un blitz in Germania direttamente di Giuntoli. Ecco perchè la Juventus non sta perdendo tempo: cosa sta succedendo.

La Juventus è in Germania per il ritiro estivo e tra i bianconeri c’è anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Sempre attento alle dinamiche di mercato, Giuntoli gestisce le trattative in entrata e uscita principalmente tramite cellulare, ma presto potrebbe fare un’eccezione con un blitz a Monaco di Baviera, distante solo 200 km dal ritiro della Juventus, per trattare l’acquisto di Karim Adeyemi.

L’entourage del giovane attaccante del Borussia Dortmund è già stato informato dell’interesse della Juventus e sarebbe favorevole al trasferimento. Tuttavia, il Borussia Dortmund non è disposto a cedere facilmente il giocatore, chiedendo una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per lasciarlo partire. L’obiettivo di Giuntoli è dunque quello di capire dal vivo i margini della trattativa e valutare se esistano possibilità concrete per concludere l’operazione.

Blitz in Germania per Adeyemi: la Juve l’ha scelto

Nel caso in cui l’assalto per Adeyemi non dovesse andare a buon fine, Giuntoli ha già pronte due alternative dal campionato portoghese. Il dirigente bianconero ha infatti messo gli occhi su due giocatori del Porto: Galeno e Francisco Conceição. Entrambi sono già stati monitorati e potrebbero rappresentare delle valide opzioni per rinforzare la rosa della Juventus.

Karim Adeyemi è uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo. Nato il 18 gennaio 2002 a Monaco di Baviera, Adeyemi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del TSV Forstenried prima di passare al Bayern Monaco. Tuttavia, è stato con il trasferimento al Red Bull Salisburgo che la sua carriera ha preso una svolta decisiva. Con il club austriaco, Adeyemi ha mostrato il suo potenziale, diventando un giocatore chiave e attirando l’attenzione dei principali club europei.

Nel 2022, il Borussia Dortmund ha riconosciuto il suo talento e ha deciso di investire su di lui, portandolo in Germania per una cifra significativa. Al Dortmund, Adeyemi ha continuato a crescere, dimostrando le sue abilità tecniche, velocità e capacità di finalizzazione. Adeyemi è un attaccante versatile, capace di giocare sia come centravanti che come esterno offensivo. La sua velocità e il dribbling gli permettono di superare facilmente gli avversari, mentre la sua capacità di segnare e creare occasioni lo rende un pericolo costante per le difese avversarie. È anche noto per il suo pressing aggressivo e la sua dedizione al lavoro difensivo, caratteristiche che lo rendono un giocatore completo e molto apprezzato dagli allenatori. La situazione è in continua evoluzione e i tifosi bianconeri attendono con ansia di scoprire quali saranno i nuovi volti che vestiranno la maglia della Vecchia Signora nella prossima stagione, uno di questi potrebbe essere proprio lo stesso Adeyemi.