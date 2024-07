Bremer al posto di una bandiera: Juve ribaltata, fanno saltare il banco

Bremer al posto di una bandiera, il club bianconero potrebbe dire addio al suo centrale difensivo: ecco da cosa dipende.

In Europa ci si chiede se i principali club sauditi, sulla falsariga di quanto successe un anno fa, daranno nuovamente l’assalto alle stelle dei campionati del vecchio continente.

Dallo scorso 17 luglio è ufficialmente aperta la sessione estiva per le società della Saudi Pro League e non stupisce che inizino a circolare le prime “bombe” di mercato. I club europei, tuttavia, stavolta ci arrivano “preparati”, nel senso che potrebbero interpretarla come un’occasione per liberarsi di alcuni contratti pesanti ma soprattutto per avere liquidità. La sensazione, ad ogni modo, è che l’Arabia attragga meno rispetto alla scorsa estate, anche perché molti fra quelli che avevano fatto le valigie per trasferirsi in Medio Oriente sono già tornati in Europa. C’è però chi ha già fatto intendere che nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile sarebbe disposto ad intraprendere senza problemi una nuova avventura. Uno di questi è niente meno che Kevin De Bruyne, pilastro del Manchester City di Pep Guardiola.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centrocampista belga dei Cityzens ha trovato un accordo con l’Al-Ittihad, la squadra in cui giocano pure Kanté e Benzema.

Liverpool have set their price for Virgil van Dijk and been told how much potential replacement Gleison Bremer would cost 💰

If deals went through for those prices, would it be good business by #LFC? 🤔 pic.twitter.com/wsDOMp3vfT

— TEAMtalk (@TEAMtalk) July 22, 2024