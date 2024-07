Hamilton zittito da Norris: è successo di tutto

Spunta un clamoroso botta e risposta dai paddock di Formula 1. Protagonisti due piloti di grande spessore, tra i migliori in circolazione.

Incredibilmente il mondiale in corso di Formula 1 sta prendendo una piega davvero inaspettata. Fino a poche settimane fa sembrava tutto apparecchiato per la vittoria in scioltezza della Red Bull e di Max Versteppen, vicino al suo quarto titolo consecutivo.

Invece, dopo alcune modifiche ed aggiornamenti sulle vetture, la monoposto più veloce del momento sembra essere un’altra. La McLaren ha sorprendentemente scalzato la Red Bull, anche se rimane un discreto vantaggio per la scuderia anglo-austriaca in classifica costruttori.

Il gran premio di Ungheria, corso nell’ultimo weekend, ha confermato questa tendenza. Doppietta McLaren al traguardo, mentre le Red Bull di Verstappen e Perez hanno arrancato lontane dal podio. Una grande domenica per il team guidato da Andrea Stella, tanto da aver potuto persino decidere l’ordine di arrivo dei due piloti, chiedendo a Lando Norris di lasciare la vittoria al compagno di team Oscar Piastri.

Norris ed il nervosismo dopo il GP d’Ungheria: se la prende pure con Hamilton!

Un sorpasso finale, quello imposto dal muretto McLaren, che però non ha lasciato troppo contento Norris. Il pilota britannico, nonostante sia stato elogiato da tutti per la sua sportività e signorilità in pista, ha pagato cara la tensione del post-gara, come si è visto in un episodio che sta facendo il giro del web.

È spuntato infatti un chiarissimo video nel quale Norris se la prende persino con Lewis Hamilton, giunto al terzo posto all’Hungaroring. Il pilota Mercedes si è visto rispondere male dal rivale nonostante un complimento fatto alla monoposto McLaren.

“Ragazzi siete velocissimi ultimamente” – ha dichiarato Hamilton nei confronti di Norris e Piastri che si trovavano nel box al suo fianco. Parole non prese bene dal 24enne di Bristol: “Tu avevi la macchina più veloce 7 anni fa” – ha risposto piccato Norris, che si è dunque messo a battibeccare con il rivale, ribadendo di avere lui ad oggi la monoposto più forte.

“Non mi stavo lamentando, era solo un complimento alla vostra macchina” – ha chiuso così il discorso Hamilton, particolarmente sorpreso dalla reazione scorbutica del giovane collega. Non ci sono stati ulteriori strascichi polemici, ma di certo Lando Norris ha dimostrato di avere un problema nel gestire la pressione ed i commenti.