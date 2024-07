Il mago Giuntoli trova la formula: colpaccio Juventus

Il mago Giuntoli ha trovato la formula: la Juventus si avvicina al colpaccio in difesa. Ecco la situazione

Cristiano Giuntoli passa dalle parole ai fatti. Spieghiamoci meglio, perché effettivamente alcuni fatti ci sono stati e hanno portato quattro innesti. Ma nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta il direttore dell’area tecnica della Juventus ha annunciato altri tre colpi, almeno, sul mercato.

Ed ecco che il primo si sta sensibilmente avvicinando, almeno secondo quelle che sono le informazioni riportate da Alfredo Pedullà. Un colpaccio in difesa che andrà a completare il reparto del nuovo allenatore bianconero. Un elemento che ha già un accordo con la Juventus – per quanto riguarda i termini personali – e che non vede l’ora, a quanto sembra, di raccogliere tutte le sue cose e volare a Torino. O in Germania, se le parti dovessero avvicinarsi in maniera sensibile.

Calciomercato Juventus, ecco Todibo

Il nome è quello di Todibo, difensore del Nizza – società con la quale si è già chiuso il colpo Thuram – con i primi contatti avviati appunto con il club. “Si va verso il prestito oneroso con riscatto obbligato“: questo ha scritto il giornalista di Sportitalia sul proprio profilo X, che quindi svela quella che potrebbe essere (sarà) la formula dell’affare. Insomma, un Giuntoli davvero scatenato in questo momento che non sembra proprio avere intenzione di mollare la presa.

Non sappiamo oggettivamente quanto manca alla possibile conclusione dell’affare, quello che sappiamo, però, è che di solito quando la volontà di un giocatore appare così netta, alla fine le parti si mettono a lavoro per accontentare tutti. In poche parole potrebbe davvero iniziare il conto alla rovescia per il difensore. Todibo alla Juventus, ci siamo quasi.